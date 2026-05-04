Четвертый сезон сериала «Ночной агент» станет финальным

Онлайн-кинотеатр Netflix объявил о старте производства четвёртого сезона сериала «Ночной агент». Шпионское шоу уже начали снимать в Лос-Анджелесе, будущий сезон завершит сюжет сериала.

Как рассказал создатель сериала Шон Райан, он всегда мечтал закончить свой проект на высокой ноте. Автор поблагодарил Netflix и Sony за такую возможность и пообещал выпустить лучший сезон в истории шоу.

С тех пор как «Ночной агент» добился первого успеха, я был одержим желанием в итоге дать достойное и захватывающее завершение шоу и пути Питера Сазерленда. Я очень благодарен Netflix и Sony Pictures за партнёрство и за то, что они предоставили нам возможность выпустить достойный финальный сезон для наших фанатов. Мы усердно работаем, чтобы завершить нашу историю и сделать финальный сезон таким, который наши фанаты никогда не забудут.

«Ночной агент» рассказывает об агенте ФБР Питере Сазерленде, который однажды принимает звонок по линии экстренной связи от девушки, которую якобы хотят убить. Первый сезон шпионского сериала вышел на Netflix в марте 2023 года и стал хитом онлайн-кинотеатра. С тех пор шоу возвращалось ежегодно, собирая высокие просмотры на стриминге.