Комедия «Дьявол носит Prada» может получить продолжение

Одна из самых успешных премьер этой весны - продолжение фэшн-комедии "Дьявол носит Prada" (The Devil Wears Prada 2) уже в ближайшее время может получить третью часть. Об этом актрисы Мэрил Стрип и Эмили Блант сообщили в интервью журналу People.

Исполнительницы главных ролей дали понять, что они не прочь вернуться во вселенную фильма, однако для этого необходимо соблюсти два важных условия. Первое - сценарий должен быть по-настоящему хорошим, второе - в проекте обязательно должны участвовать Энн Хэтэуэй и Стэнли Туччи.

Стрип, имея в виду большой промежуток между двумя лентами, в шутку также предложила третье условие:

"Все должны быть живы".

Первые выходные проката принесли "Дьяволу" 233,6 миллиона долларов, это лучший старт 2026 года после анимационной картины "Супер Марио: Галактическое кино" (372,5 миллиона).

Ранее китайские зрители, недовольные одним из новых персонажей, призвали бойкотировать показы фильма.