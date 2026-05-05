Теннис, скандалы и амбиции: каким получился сериал «Первая ракетка»

Банальная история, но эффектная подача.

Если оценивать все жанры, то спортивные фильмы и сериалы в России не входят в топ-5. В чартах вы чаще встретите отечественные триллеры о маньяках, мыльные оперы или ситкомы, и лишь изредка — условную «Молодёжку».

Впрочем, ситуация потихоньку меняется. «Седьмой игрок», «Учитель фехтования», «Битва моторов», «Честная игра» — это лишь часть проектов, которые выйдут в 2026-м. Тем временем уже выпущенные бывают на удивление нестандартными. Взять сериал «На льду», который не вдохновлял, а скорее отталкивал от фигурного катания.

В этом плане «Первая ракетка» пусть и позиционируется первым российским сериалом про теннис, но ничего нового не предлагает. Зато впечатляет эффектностью и настойчиво манит на корт.

«Первая ракетка»: где смотреть?

Первый эпизод вышел на Wink 30 апреля. Далее — по одному в неделю. Финал намечен на 18 июня.

Привычно, но очень красиво

В юности Катя (Полина Гухман) считалась талантливым теннисистом. Увы, у семьи не было денег на тренировки, а одно соревнование завершилось дракой с судьёй. Теперь Катя разве что играет с любителями на деньги, страдает из-за проблем со здоровьем и не видит никаких перспектив. Тем временем Игорь (Данила Козловский) — успешный тренер. Он годами ищет талантливого спортсмена, который играет на инстинктах, ракетку держит страстно и вообще кажется новым Джоковичем. И именно Катя после случайной встречи кажется той самой. Так и начинается путь, где будут ругань и самопожертвование, сокрушительные поражения и яркие победы.

Если судить по первому эпизоду, то «Первая ракетка» придерживается жанровых принципов. Я бы смело поставил пакет молока на то, что герои вдоволь настрадаются и потерпят серию поражений, а затем сплотятся, возьмут себя в руки и в финале победоносно вскинут руки. Правда, не слишком высоко, чтобы оставить задел на второй сезон.

Это привычная формула, где харизматичный тренер ставит на кон всё, а спортсменка копается во внутренней тьме, скандалит с конкурентами — и всё равно шаг за шагом приближается к триумфу. Но есть в шаблоне кое-что необычное — не для самого жанра, а для российского сериала, снятого на государственные деньги. Герои матерятся, в кадре появляются запрещённые вещества, а Катя отчаянно разносит спортивную систему, где без денег даже большой талант никому не нужен. Ничего выдающегося, но смелость добавляет «Первой ракетке» живости.

Хотя главное достоинство — в лоске, из-за которого и хочется заглянуть на корт. Визуал сочный, ракетки держат 20-летние девушки в коротких шортах, а оператор берёт крупные планы и подчёркивает капельки пота на лице, формы, эстетику спорта. Эксперты жалуются на спортивную технику артистов и динамику матчей, которая уступает «Претендентам». Я же держал теннисную ракетку два раза в жизни, поэтому смотрел дуэли на корте как зрелищный клип.

Сердцем этого клипа стала Полина Гухман. Вы уже видели её в «Мир, дружба, жвачка», «Алисе в Стране чудес» или «Резервации», но именно здесь актриса на пике. Персонаж у неё сложный: Катя израненная, не доверяет людям, боится верить в хорошее и много язвит. Но при этом у неё доброе сердце, пусть и покрытое тьмой. Здорово видеть, как в её затравленном взгляде появляется надежда — и печально, когда там снова пустота.

Похвалить можно и Козловского, не столько за актёрскую игру, сколько за образ одержимого персонажа. На ответственном матче он скорее поддержит дерзкого и талантливого новичка, чем собственную дочь. И ради мечты о новом спортивном гении рискнёт всем: отношениями, домом, карьерой. Герой ещё толком не раскрылся, однако потенциал у него большой.

«Первая ракетка» не станет жанровым событием, зато это уже симпатичная спортивная драма. Как минимум первый эпизод стоит посмотреть ради стиля, перспективных персонажей и очаровательной Полины Гухман. По этим причинам продолжение я, наверное, запустил бы сразу.

«Первая ракетка»: стоит ли смотреть?

Не ждите от «Первой ракетки» шедевра, ведь съёмочная группа ходит проторёнными тропами и использует, кажется, все жанровые приёмы. При этом свою работу делает качественно, так что смотрится сериал легко и к финалу разогревает интерес. Поэтому теннисной драме стоит дать шанс, пусть и без завышенных требований.

Оценка начала «Первой ракетки» — 7 из 10

Понравилось

Стильный визуал.

Перспективные герои.

У Гухман и Козловского отличный дуэт.

Не понравилось