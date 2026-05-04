Сколько «Дьявол носит Prada 2» заработает в российском прокате

Фильм «Дьявол носит Prada» выйдет в России лишь в формате предсеансового обслуживания, потому вряд ли заработает больше 250 миллионов рублей, заявил НСН кинокритик Роман Григорьев.

© nsn.fm

С 1 мая в мировой прокат вышел фильм «Дьявол носит Prada 2» с Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи. По данным Entertainment Weekly, за три дня кассовые сборы сиквела превысили $233,6 млн, что стало рекордным показателем среди картин в фильмографии Стрип. Критики встретили продолжение благосклоннее оригинала. На агрегаторе Rotten Tomatoes фильм набрал 77% «свежести» — против 75% у картины 2006 года. Григорьев отметил, что столь положительное восприятие второго фильма имеет логичное объяснение.

«Дело в том, что оригинал никто особо не ждал. Двадцать лет назад должна была выйти какая-то новая картина, и никто не понимал, что это будет. Сейчас сработал эффект ожидания, герои уже любимы, фильм не разочаровал, отсюда высокие оценки. Первая часть имела колоссальный успех, и за прошедшие 20 лет фанбаза стала только больше. На продолжение фанаты могут сходить в кинотеатр не только с подругой, но и с детьми, с семьей. Это, конечно, отражается на цифрах проката. Поклонникам оригинальных картин интересны продолжения фильмов, которые были сняты в двухтысячные и имеют такой заряд. Всегда хочется посмотреть в это зеркало и узнать, что произошло с любимыми героями, сильно ли они изменились, постарели или нет, все ли с ними хорошо. Как-то внутренне успокаиваешься – продолжение классное, значит, и у тебя жизнь не зря прошла», - сказал он.

Ожидается, что в России картина выйдет в отдельных кинотеатрах с 12 мая в рамках предсеансового обслуживания. Как допустил собеседник НСН, в этом случае сборы фильма не превысят 250 миллионов рублей.

«Думаю, в нашем прокате сумасшедших цифр не будет. Не уверен, что есть адекватный анализ сборов с этих неофициальных показов. Не все о них знают, многие сегодня вообще перестали ходить в кинотеатры. Поэтому допускаю, что каких-то больших сборов у «Дьявол носит Prada 2» не покажет. Мне кажется, за такой пиратский прокат картина соберет 200-250 миллионов рублей», - объяснил он.

Сюжет продолжения разворачивается вокруг Миранды Пристли, которая стремится не допустить закрытия журнала «Подиум». Помогать в этом ей будет бывшая ассистентка Эмили.

Ранее главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская заявила НСН, что с выходом в рамках предсеансового обслуживания сборы зарубежных картин просели минимум в 10 раз. При этом не только кинотеатры, но и российская аудитория все меньше заинтересована в подобных показах.