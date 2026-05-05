Когда выйдет новая часть «Собирателя душ»

Новый «Собиратель душ» выйдет в зарубежный прокат 14 января 2028 года. Также подтвердили, что к роли Длинноногого вернётся Николас Кейдж, который блестяще сыграл маньяка в первой ленте.

События спин-оффа развернутся в той же вселенной, что и сам «Собиратель душ», но это не будет продолжение. Сюжет посвятят чему-то новому, но в то же время в нём будет много элементов, знакомых по оригинальной картине.

Оз Перкинс, снявший оригинал, снова выступит постановщиком и сценаристом будущей картины. Кто ещё снимется в спин-оффе «Собирателя душ», пока не уточняют.

Ленту проспонсирует Paramount Pictures, а не NEON.