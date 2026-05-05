Вышел новый эпический трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана

Universal Pictures представила новый эпический трейлер фильма «Одиссея» Кристофера Нолана. В нём показали много новых кадров с героями и испытаниями, которые их ждут.

Лента расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Съёмки фильма продлились полгода и завершились в августе 2025 года. Лента стала первой картиной, которую полностью сняли на IMAX-камеры.

Главного героя воплотит на экране звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В фильме также снялись знаменитые голливудские актёры: Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.

В зарубежном прокате с 17 июля.