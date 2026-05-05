Фильм «Вот это драма!» вышел в онлайне

Сегодня состоялась цифровая премьера фильма «Вот это драма!» с Робертом Паттинсоном («Бэтмен») и Зендеей («Эйфория») в главных ролях. Картину уже можно посмотреть на зарубежных стримингах. Так как прокат ленты в России официально ещё идёт, она наверняка доберётся позже и до отечественных онлайн-кинотеатров.

«Вот это драма!» рассказывает о влюблённой паре. За пару дней до свадьбы Чарли узнаёт об Эмме то, что предпочёл бы не знать, и теперь их отношения находятся под угрозой.

Картина получила положительные отзывы от критиков и зрителей в первую очередь за актёрскую игру Роберта Паттинсона и Зендеи.