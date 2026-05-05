Фестиваль «Киномаевка» собрал в Крыму более 5 000 участников

В Крыму прошел фестиваль «Киномаевка». Событие арт-кластера «Таврида» объединило более 5 000 человек. Среди них были зрители, представители государства, содействующие развитию отечественного кино, молодые авторы, а также 800 профессиональных кинематографистов.

— Когда мы с командой задумывали фестиваль, мы долго размышляли над его слоганом и над тем, что нас объединяет — таких разных людей из разных регионов и поколений. Можно бесконечно говорить о наших различиях, но точно одно: всех нас объединяет любовь к кино. Спасибо, что были с нами все эти дни! — отметила руководитель арт-кластера «Таврида» Ксения Артемьева.

Фестиваль объединил широкий круг представителей власти: от Минкультуры и Минспорта России до Минвостокразвития России и ФСИН. В числе других институций и крупных участников индустрии — Фонд кино, ПФКИ, Институт развития интернета (ИРИ), «Газпром-Медиа Холдинг», «Национальная Медиа Группа», Okko, Premier, VK и ArtMasters.

Помимо этого, в мероприятии приняли участие представители региональной исполнительной власти Донецкой Народной Республики, Чеченской Республики, Пермского, Краснодарского и Приморского краев, Московской, Калининградской, Челябинской, Мурманской, Свердловской областей и других регионов. На фестиваль приехали крупнейшие киностудии страны — «Мосфильм», «Ленфильм», «Сахафильм», Свердловская киностудия, а также Госфильмофонд России.

В течение трех дней прошло 30 мероприятий деловой программы, на которых обсуждали развитие отрасли, договаривались о будущих совместных проектах и искали новые темы и возможности для кинопроизводства.

Одним из значимых событий стал «Диалог о духовно-нравственных ценностях в кино» — живая беседа в формате чаепития. На встрече поговорили о том, какой контент создается в киноиндустрии сегодня и каким может быть кино в обозримом будущем. В дискуссии приняли участие генеральный директор ПФКИ Роман Карманов, генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев, генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский, директор департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации Анна Ярина.

Также приехали представители региональных кинокомиссий со всей страны. Они рассказали о своем опыте работы, мерах поддержки отрасли и взаимодействии со съемочными командами.

Особое внимание на фестивале уделили возможностям кинопроизводства в Крыму. Профессионалам индустрии презентовали каталог кинолокаций и рассказали о контент-студии «Юг.Кино» — площадке для реализации кинопроектов на юге страны.

В рамках конкурсной программы «Мост.Горизонты» лучшие молодые кинематографисты со всей России представили свои работы, а экспертное жюри определило сильнейшие картины сезона. На конкурс поступило более 200 заявок, а в основную программу вошли 43 фильма из 42 регионов.

В конкурсную программу вошли 11 номинаций, каждая из которых нашла своего победителя. Так, например, в номинации «Лучший полнометражный художественный фильм» награду получила мелодрама режиссера Дарьи Лебедевой «Сводишь с ума». «Лучшим полнометражным документальным фильмом» был признан «Бесконечный день Владимира Каляева» режиссера Сергея Петриги, затрагивающий тему ликвидации разлива мазута в Керченском проливе.

На фестивале также прошли образовательные форматы для молодых кинематографистов. В рамках одного из них Лебедева рассказала о продвижении кино в социальных сетях на примере своего фильма «Сводишь с ума» — самого кассового дебюта 2025 года среди картин, созданных при участии Минкультуры России.

На другой творческой встрече начинающие авторы задали вопросы режиссеру, сценаристу и продюсеру Алексею Учителю. Мэтр поделился советами по работе с актерами, рассказал о профессиональных приемах и о том, как выстраивать карьерный путь в режиссуре.

Как получить прокатное удостоверение на фильм и какие нормативные акты необходимо изучить для этого, участникам рассказали в рамках образовательного интенсива от Госфильмофонда и Минкультуры России. Кроме того, молодые кинематографисты узнали о роли ИИ в производстве кино от победителя Каннского кинофестиваля за первый нейросетевой полнометражный фильм Даниила Козлова.

На «Киномаевке» представили более 70 картин — фильмы молодых авторов, ретроспективы классики и премьеры. На фестивале впервые показали семейную комедию «Старый орел», открывшую программу, военную драму «Семь верст до рассвета» и мелодраму «Где ты?», ставшую фильмом закрытия. Специальными событиями фестиваля стали показы военной драмы «Малыш», документального сериала «Семья «Ахмат» и документального проекта о детях из Новороссии и Донбасса «СВОи дети».

Каждый вечер на берегу моря зрители смотрели фильмы из архивов «Мосфильма», «Ленфильма» и Госфильмофонда. В программу вошли 20 картин — от советской классики до современных работ. В летнем кинотеатре под открытым небом прошли показы специальной программы «Фестивальные хиты».

Один из дней фестиваля был посвящен фильмам Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2». Сначала на площадке состоялось открытие скульптуры Данилы Багрова — главного героя картин. После открытия инсталляции прошел показ документального фильма «Брат навсегда» режиссеров Григория и Анны Сельяновых. Зрители увидели редкие архивные материалы и узнали историю создания дилогии.

Вечером того же дня жителей и гостей Крыма ждало трибьют-шоу по фильмам «Брат» и «Брат 2». Легендарные хиты исполнили Сергей Бобунец, группа «Три дня дождя», артисты лейбла «Таврида.АРТ» и участники Творческого молодежного сообщества современной музыки. Со сцены прозвучали песни, ставшие голосом целого поколения: «Крылья», «Ту-лу-ла», «Дорога», «Вечно молодой».

Завершилось шоу перформансом: на сцену вышли 100 человек в свитерах, отсылающих к образу главного героя фильмов. Также специально к событию бренд «Арт.Молодость» выпустил лимитированную коллекцию одежды, вдохновленную дилогией.

Трибьют-шоу — не единственное музыкальное событие фестиваля. На протяжении трех дней зрителей радовали акустические вечера, диджей-сеты, а также сольные концерты приглашенных артистов: Ивана Алексеева-Лару, Сергея Бобунца, фолк-группы «Хвоя» и группы «Три дня дождя».

На площадке Гастроквартала прошли гастровикторины, интерактивные дегустации и кулинарная битва с участием бренд-шефа «Тавриды» Сергея Каштанова и фуд-блогера Макса Брандта. Здесь же организовали чаепитие «Крымские сказки»: актеры, в числе которых был Даниил Воробьев, читали легенды и мифы Крыма под живую музыку группы «Мыст». Всех присутствующих угощали чаем и сладостями.

Гости фестиваля могли проверить свою эрудицию, приняв участие в музыкальном бинго, кинолото и викторинах о кинематографе. В культурную программу также вошли розыгрыши призов и бесплатные творческие мастер-классы.

Все три дня фестиваля в контент-студии «Юг.Кино» и телестудии «Движения Первых» снимали специальные выпуски программы «Новости Первых».

Фестиваль состоялся при участии Министерства культуры Российской Федерации.