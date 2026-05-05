Появились первые фото со съемок комедийного сериала «Губернатор»

Создатели сериала «Губернатор» с Гошей Куценко в главной роли опубликовали первые фото с его съёмок. На них можно увидеть персонажа Куценко.

Коррумпированный губернатор Илья Архипов, желая тайно улететь в отпуск за границу, находит себе двойника — простого электрика Вадика, чтобы тот подменил его на несколько дней. По пути в аэропорт настоящий губернатор попадает в аварию, теряет память и оказывается на попечении у Оли — женщины, чей дом он недавно приказал снести.

В сериале также снимаются Ольга Медынич, Наталья Бардо и Анна Глаубэ. Дату выхода шоу пока что не называют.