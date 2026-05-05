Сборы фильма «Ангелы Ладоги» превысили 250 млн рублей

5 мая сборы фильма «Ангелы Ладоги» достигли отметки в 250 млн рублей. Это произошло спустя полторы недели проката — лента вышла в кинотеатрах России 23 апреля. Сейчас военная драма лидирует в российских чартах, опережая драму «Коммерсант» с Александром Петровым.

«Ангелы Ладоги» рассказывают о начале самой страшной зимы 1941 года, когда вокруг Ленинграда смыкается кольцо блокады. Отряд молодых спортсменов-буеристов выходит на тонкий, ещё не вставший лед. Миссия по доставке боеприпасов превращается в операцию по спасению сирот из детского дома, которых не успели эвакуировать.

Главные роли в фильме сыграли Тихон Жизневский («Майор Гром»), Роман Евдокимов («Огниво»), Ксения Трейстер («Плевако») и другие актёры. Режиссёром выступил Александр Котт («Ёлки 11»).