Как будут показывать третий сезон «Инспектора Гаврилова»

Расписание выхода третьего сезона сериала «Инспектор Гаврилов»
Уже 11 мая состоится премьера третьего сезона сериала «Инспектор Гаврилов». В продолжении герой, присвоивший себе другое имя, познакомится с загадочным Вороном — отцом Медного и по совместительству старым вором в законе.
В третий сезон шоу войдёт 13 эпизодов — они будут выходить по будням в онлайн-кинотеатрах Start, Okko, Wink, «Иви» и других сервисах. Финал состоится 19 июня.
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 11 мая
- 2-я серия 11 мая
- 3-я серия 15 мая
- 4-я серия 18 мая
- 5-я серия 22 мая
- 6-я серия 25 мая
- 7-я серия 29 мая
- 8-я серия 1 июня
- 9-я серия 5 июня
- 10-я серия 8 июня
- 11-я серия 12 июня
- 12-я серия 15 июня
- 13-я серия 19 июня