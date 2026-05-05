$75.4488.27

Расписание выхода третьего сезона сериала «Инспектор Гаврилов»

Чемпионат.com

Уже 11 мая состоится премьера третьего сезона сериала «Инспектор Гаврилов». В продолжении герой, присвоивший себе другое имя, познакомится с загадочным Вороном — отцом Медного и по совместительству старым вором в законе.

Как будут показывать третий сезон «Инспектора Гаврилова»
© Чемпионат.com

В третий сезон шоу войдёт 13 эпизодов — они будут выходить по будням в онлайн-кинотеатрах Start, Okko, Wink, «Иви» и других сервисах. Финал состоится 19 июня.

Расписание выхода третьего сезона сериала «Инспектор Гаврилов»

Эпизод Дата выхода

  • 1-я серия 11 мая
  • 2-я серия 11 мая
  • 3-я серия 15 мая
  • 4-я серия 18 мая
  • 5-я серия 22 мая
  • 6-я серия 25 мая
  • 7-я серия 29 мая
  • 8-я серия 1 июня
  • 9-я серия 5 июня
  • 10-я серия 8 июня
  • 11-я серия 12 июня
  • 12-я серия 15 июня
  • 13-я серия 19 июня