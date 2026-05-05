Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» вернулся на ТВ

Впервые с апреля 2024 года телеканал НТВ повторно показывает один из самых рейтинговых российских сериалов - драму Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте" о переломном периоде в жизни страны в конце 1980-х. Эфиры - по будням с 4 по 14 мая начиная с 23.20.

Главные роли в картине исполнили Иван Янковский, Сергей Бурунов, Никита Кологривый, Рузиль Минекаев, Леон Кемстач, Антон Васильев. Но даже те, кто сыграл в сериале второстепенные роли, уже сегодня стали востребованы и вышли на первый план. Речь о Славе Копейкине, Льве Зулькарнаеве, Ярославе Могильникове, Андрее Максимове, Анне Пересильд и других.

По сюжету сериала перестройка уже шагнула с кремлевских трибун на улицы больших и малых городов. Советский Союз умирает на глазах. Пока родители борются за выживание, брошенные всеми дети сбиваются в уличные стаи и "бьются за асфальт". Среди всеобщей нищеты - понятные правила жизни, поддержка и слово пацана, которое сильнее клятвы. И у улицы - свои лидеры, которые берут на себя функции государства в эпоху перемен.

Главный герой Андрей (Леон Кемстач) - 14-летний мальчик из интеллигентной семьи, который учится в музыкальной школе и живет с мамой и 5-летней сестрой. Чтобы защитить себя, он заводит дружбу с "пацанами". Один из них - 14-летний Марат (Рузиль Минекаев) становится его лучшим другом. Драки, дискотеки с узнаваемыми хитами 80-х, видеосалоны с "Рэмбо" и "Робокопом", взаимоотношения внутри уличной "семьи", любовь и дружба, верность и предательство - из таких элементов состоит эта история.

Иван Янковский, который сыграл старшего брата Марата, рассказывал о сериале:

"Слово пацана" - это история о становлении нового времени и превращении мальчиков в мужчин. Мой герой - обычный пацан, который возвращается из Афганистана и понимает, что улица и страна в целом перестали жить по тем правилам, которые были раньше. Он начинает искать свое место под солнцем в мире, меняющемся на глазах..."

За работу в сериале и Иван, и другие звезды уже получили разные премии, а количество наград самого сериала - в районе полусотни, по приблизительным подсчетам обозревателя "РГ".