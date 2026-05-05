Представлен трейлер второго сезона сериала «Хороших девочек не убивают»

Трейлер второго сезона «Хороших девочек не убивают» со звездой «Уэнсдей» — выход 27 мая

Чемпионат.com

Стриминговый сервис Netflix представил большой трейлер второго сезона сериала «Хороших девочек не убивают». Продолжение детективного шоу выйдет 27 мая.

Сюжет «Хороших девочек не убивает» рассказывает о школьнице по имени Пиппа Фитц-Амоби, которая живёт в небольшом английском городе. Она решает расследовать убийство 17-летней девушки, произошедшее пять лет назад. Во втором сезоне героиня попытается выяснить подробности исчезновения музыканта Джейми Рейнольдса.

Главную роль в продолжении вновь сыграла звезда сериала «Уэнсдей» Эмма Майерс. В проекте также снялись Аша Бэнкс («Моя вина: Лондон»), Яли Тополь Маргалит («Дом Давида») и другие актёры. Шоураннером выступает Поппи Коган — одна из создателей сериала «Ограбление».