Представлен трейлер второго сезона сериала «Хороших девочек не убивают»

Стриминговый сервис Netflix представил большой трейлер второго сезона сериала «Хороших девочек не убивают». Продолжение детективного шоу выйдет 27 мая.

Сюжет «Хороших девочек не убивает» рассказывает о школьнице по имени Пиппа Фитц-Амоби, которая живёт в небольшом английском городе. Она решает расследовать убийство 17-летней девушки, произошедшее пять лет назад. Во втором сезоне героиня попытается выяснить подробности исчезновения музыканта Джейми Рейнольдса.

<img class="" src="https://news.store.rambler.ru/img/1b54239a46d4a8cc912806fd79a10051"/>

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Главную роль в продолжении вновь сыграла звезда сериала «Уэнсдей» Эмма Майерс. В проекте также снялись Аша Бэнкс («Моя вина: Лондон»), Яли Тополь Маргалит («Дом Давида») и другие актёры. Шоураннером выступает Поппи Коган — одна из создателей сериала «Ограбление».