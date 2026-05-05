Вышел трейлер сериала «Городок»

Netflix выпустил трейлер предстоящего сериала «Городок». Детективная лента выйдет на платформе 21 мая, всего запланировано восемь серий.

© Чемпионат.com

Сюжет «Городка» расскажет о пенсионерах, которые сталкиваются с монстрами. Те хотят украсть у людей последние годы жизни, пожилым героям приходится объединиться, чтобы противостоять угрозе.

Продюсерами сериала выступили братья Даффер, известные как создатели «Очень странных дел». Главные роли исполнили Билл Пуллман («День независимости», «Тёмные воды») и Альфред Молина («Фрида», «Лютер», сериал «Вражда»).