«Запределье» Тарсема Сингха вернется на российские экраны

16 июля в России начнутся показы отреставрированного фильма Тарсема Сингха "Запределье" (The Fall). В этом году картине с незабываемым визуальным кодом исполнится 20 лет.

По сюжету голливудский каскадер Рой (Ли Пейс) после неудачного трюка оказывается в больнице Лос-Анджелеса. Там он знакомится с пятилетней девочкой Александрией (Катинка Унтару) и начинает рассказывать ей удивительные истории.

Его вымышленный мир наполняют причудливые персонажи: сбежавший африканский раб, индийский мудрец, итальянский революционер и даже Чарльз Дарвин. Однако настоящая драма разворачивается за пределами сказки: узнав об измене возлюбленной, Рой теряет волю к жизни. Свои самые мрачные мысли он переносит в выдуманную историю, которую слушает ничего не подозревающая девочка.

Картину снимали около четырех лет более чем в 20 странах мира. Среди них - Аргентина, Индия, Индонезия, Италия, Турция, Фиджи, Чехия, Франция, ЮАР. Фильм обошелся примерно в 30 миллионов долларов, и ни одна крупная студия не согласилась профинансировать проект целиком. Такой бюджет во многом объясняется тем, что режиссер принципиально отказался от спецэффектов и компьютерной графики - все сновидческие, волшебные пространства являются реальными локациями.

"Запределье" стало для Тарсема Сингха ("Клетка", "Вне/Себя") второй полнометражной картиной и, пожалуй, главной работой в его карьере. Режиссеру, известному прежде по клипу R.E.M. Losing My Religion и рекламным роликам, удалось создать ярчайшее полотно с уникальной, гипнотической атмосферой.