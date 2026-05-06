Сериал «Эйфория»: так ли все плохо, как об этом говорят?

Молодежная эйфория неизменно перерастает в набор взрослых и довольно нудных проблем. Третий, финальный, сезон сериала «Эйфория» снимали как будто для того, чтобы вызвать раздражение у поклонников проекта и вдохновить критиков на умозаключения о выгорании идеи и ее авторов. Но так ли все плохо, как об этом говорят?

Знакомые герои будто перекочевали в другой сериал. Пожалуй, это самое распространенное мнение о финальном сезоне «Эйфории». Вся команда вроде бы в сборе, но если в первом и втором сезонах героев объединяла учеба в школе, то сейчас у них взрослая жизнь и у сюжетных линий каждого персонажа словно исчезло что-то общее. Хотя главные герои явно не скучают.

Ру (Зендая) пытается отдать долг наркодилерше и вынуждена таскать контрабанду из Мексики через трамповскую стену, попутно пытаясь найти душевный покой в религии. Мэдди (Алекса Деми) занимается менеджментом в шоу-бизнесе, хотя понимает, что утирать сопли старлеткам и блогерам так себе занятие. Джулс (Шафер Хантер) хочет стать художницей, но на пути к искусству приходится подрабатывать эскортницей. Лекси (Мод Апатоу) погружается в мир Голливуда в статусе ассистентки. Кэйсси (Сидни Суини) и Нэйт (Джейкоб Элорди) готовятся к свадьбе, изо всех сил решая финансовые проблемы: жених пытается спасти доставшийся от отца строительный бизнес, невеста позирует для откровенных фото и видео.

Можно предположить, что те, кто смотрел сериал с первого сезона, задаются вопросом в духе: почему все так круто начиналось и так печально заканчивается? Ответ довольно простой. Премьера первого сезона «Эйфории» состоялась в 2019 году, то есть практически в прошлой жизни. Тогда в будущее смотрели если и не с щенячьим оптимизмом, но и без ныне актуального параноидального страха. Разговоры о том, что зумеры будут жить хуже своих родителей (чему есть немало вполне логичных обоснований), еще не начались, и вообще казалось, будто в мире (по крайней мере в его цивилизованной части) не утратили веры в справедливость. В 2026 году повзрослевшие герои сериала сидят словно на обломках своей мечты, и это не надуманная экзотика, а самый настоящий мэйнстрим. В общем, если начиналось все с молодежной удали, секса, наркотиков и рок-н-ролла, то взрослая жизнь стала рутиной на фоне пугающих новостных заголовков.

Впрочем, кроме изменившихся декораций есть у сериала еще и кадровая проблема. За прошедшие после второго сезона четыре года Зендая, Сидни Суини и Джейкоб Элорди стали нешуточными звездами. Зендая сыграла в «Претендентах» и «Вот это драма!», продолжая участвовать в проектах вроде «Дюны» и «Человека-паука». Сидни Суини снималась в «Эдеме», «Горничной», второй части «Дьявол носит Прада». Джейкоб Элорди после «Солтберна» и «Грозового перевала» оказался в компании главных голливудских сердцеедов. Их коллективное возвращение в пусть и популярный, но все же сериальчик напоминает встречу выпускников, на которую не очень-то хочется тратить время. И, возможно, это еще один повод посетовать на то, что финал второго сезона мог бы стать убедительной точкой.

У тех, кто любит всматриваться и вслушиваться, возникнут и другие претензии. Саундтрек авторства британского музыканта Labrinth уступил место музыке от Ханса Циммера. Никто не сомневается в величии мистера Циммера, но все же это разные подходы. Неоновую, словно пропитанную пороками картинку сменили на что-то напоминающее фильмы Тарантино или сериал «Во все тяжкие». В цифровые времена эффект кинопленки, наверное, воспринимается как ретро, хотя трудно вспомнить сериал, где визуальная составляющая была бы такой выразительной.

Соберите все это вместе и получите по-прежнему увлекательное зрелище с отличными актерами. И звездные камео (от Шэрон Стоун до Наташи Лионн) вместе с Циммером и кинопленкой явно намекают на взрослую лигу. Если же сравнивать, то «Эйфория», даже со всей критикой, является тем, чего у нас по-прежнему не снимают или просто не может быть. Уже за это большое спасибо.