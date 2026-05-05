На Hulu внезапно вышла новая серия «Медведя»

На стриминговом сервисе Hulu неожиданно появился новый эпизод сериала «Медведь». Он был отснят тайно и не был анонсирован ранее, а уже сейчас его могут оценить зрители.

Новая серия в формате приквела рассказывает о рабочей поездке Ричи и Майкла в Гэри, штат Индиана.

На текущий момент для просмотра доступно четыре сезона «Медведя», причём последний вышел прошлым летом. Сериал продлили на пятый сезон, но вероятно, он станет последним.

Сериал «Медведь» рассказывает о молодом шеф-поваре Кармене Берзатто, который возвращается домой в Чикаго, чтобы попытаться спасти небольшой ресторан The Beef, унаследованный им от умершего брата. Ряд вещей идёт не по плану, поэтому герою приходится принимать трудные и непопулярные среди работников решения, чтобы спасти заведение.