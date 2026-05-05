HBO выпустит серию подкастов по фильмам «Гарри Поттер»

Стриминговый сервис HBO Max анонсировал серию подкастов «Гарри Поттер: Официальный подкаст», чтобы мотивировать зрителей посмотреть или пересмотреть оригинальные фильмы серии о школе юных волшебников.

Каждому из восьми фильмов будет посвящено два эпизода по 60 минут — таким образом, общая продолжительность подкаста составит 16 часов. Первые две серии по теме «Гарри Поттера и Философского камня» покажут 19 мая, затем они будут выходить раз в неделю.

Сейчас HBO также работает над первым сезоном сериала «Гарри Поттер». Он выйдет 25 декабря 2026 года. Планируется по одному сезону на каждую книгу серии.