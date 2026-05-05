В «Авроре» покажут фильмы Ромма и его знаменитых учеников

С 7 по 10 мая в петербургском кинотеатре "Аврора" пройдет ретроспектива "Михаил Ромм и его ученики. О войне и победе", посвященная 81-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

© ТАСС

Традиционно в эти памятные дни "Аврора" показывает культовую ленту выдающегося советского режиссера Михаила Ромма "Обыкновенный фашизм". Картина, снятая в 1965 году, выразительно демонстрирует рождение и становление идеологии фашизма и тоталитарных систем, "простоту зла" и его силу в условиях пассивности общества. Она построена на хроникальных съемках кинематографистов и фотографов Германии, Советского Союза, Америки, Италии, Англии и других государств, на подлинных документах из многочисленных исторических архивов. Все кинопроизведение сопровождается звучащим за кадром голосом режиссера.

Продолжат тему работы учеников Ромма, которые одновременно представят мастера и как гениального наставника. В программе — три фильма о человеке на войне и человеке после войны: "Иваново детство", первый полнометражный фильм Андрея Тарковского, "Баллада о солдате" Григория Чухрая и "Белорусский вокзал" Андрея Смирнова. Все они объединены темой противоестественности войны.

Михаила Ромм (1901-1971) с 1938 года был преподавателем ВГИКа, с 1948 года руководил актерско-режиссерской мастерской, с 1962 года — в статусе профессора. Многие его ученики стали известными режиссерами, среди них Андрей Тарковский, Василий Шукшин, Никита Михалков, Андрей Кончаловский, Виктор Трегубович, Григорий Чухрай, Андрей Смирнов, Сергей Соловьев, Александр Митта, Динара Асанова.

Расписание ретроспективы

Все фильмы будут представлять киноведы.