«Мумия» Ли Кронина обзавелась датой цифрового релиза

По данным When to Stream, фильм «Мумия» Ли Кронина, автора «Восстания зловещих мертвецов», выйдет в цифре 19 мая. В этот день состоится премьера картины в онлайне, её можно будет посмотреть на различных зарубежных сервисах.

овая «Мумия» рассказывает о молодой семье, на дочь Кэти наложили проклятие. После этого девушка бесследно исчезла. Спустя восемь лет самолёт, перевозивший саркофаг, терпит крушение, его содержимое обнаруживается. Внутри лежит уже взрослая Кэти, которая впоследствии возвращается домой, после чего на семью обрушивается тёмная сила.

Режиссёром ленты выступил Ли Кронин — автор популярного хоррора «Восстание зловещих мертвецов».