Одна из самых интересных секций Каннского фестиваля объявила свою программу

Одна из самых интересных секций Каннского международного кинофестиваля "Каннская классика" объявила свою программу. Созданная почти двадцать лет назад, она позволяет заново открыть для себя шедевры давних лет и незаслуженно забытые раритеты: цифровая реставрация дала им новую жизнь, сделав видимыми достоинства, ранее скрытые несовершенной техникой съемки. Большинство этих старых, но не стареющих фильмов теперь идут в разрешении 4К со звуком Dolby Atmos.

Участники и гости фестиваля смогут посмотреть в этой программе 22 полнометражных, три короткометражных и шесть документальных фильмов. Среди них - "Человек из железа" Анджея Вайды (1981), "Лабиринт фавна" Гильермо дель Торо (2006), "Форсаж" Роба Коэна (2001), серия созданных в советское время лент Артавадза Пелешяна, "Лунный свет" Ежи Сколимовского (1982), "Прощай, моя наложница" Чен Кайге (1993), "Чочара" Витторио де Сика (1960), "Дьяволы" Кена Рассела (1971), "Дом ангелов" Леопольдо Торре Нильссона (1957), "Пасторальная симфония" Жана Деланнуа (1946), "В горах Теруэля" Андре Мальро (1938), "Невинный" Лукино Висконти (1976), "Пулеметчик Келли" Роджера Кормана (1958), "Легенда о великом мастере дзюдо" ("Сугата Сансиро") Акиры Куросавы (1943), "Незнакомец" Орсона Уэллса (1945).

На "вторых премьерах" этих картин обещают быть Ежи Сколимовский, Гильермо дель Торо, Артавадз Пелешян, Дарио Ардженто, Лора Дерн и многие другие.