Что известно о сериале «След Чикатило»

В 2026 году выйдет российский детективный триллер «След Чикатило», продолжение вселенной сериала «Чикатило». На этот раз спин-офф будет посвящен расследованию дела «банды амазонок» — серии жестоких преступлений на юге России в начале 2000-х. «Лента.ру» публикует основные факты о сериале и напоминает, что происходило в других частях детективной франшизы.

Главное о сериале «След Чикатило» (2026)

Дата выхода

Официальный тизер сериала «След Чикатило» вышел в начале апреля 2026 года. В нем не сказано, когда именно состоится премьера шоу — проект обещали выпустить «скоро». Дату премьеры объявили в начале мая.

Точная дата выхода «Следа Чикатило» — 21 мая.

Серии будут выходить раз в неделю вплоть до 9 июля.

График выхода серий «Следа Чикатило»:

1 серия — 21 мая;

2 серия — 28 мая;

3 серия — 4 июня;

4 серия — 11 июня;

5 серия — 18 июня;

6 серия — 25 июня;

7 серия — 2 июля;

8 серия — 9 июля.

Сюжет

Действие развивается в начале 2000-х, когда россияне вновь начинают массово отдыхать у моря. Дорога до курортных городов оказывается гораздо опаснее, чем кажется на первый взгляд: на трассах орудует банда, расправляющаяся с автомобилистами. Преступники действуют по принципам, схожим с «чистым» злом Чикатило: в погоне за наживой они не жалеют даже стариков и детей. Следствие не может найти ни одной реальной зацепки, чтобы остановить бандитскую группировку, а число жертв продолжает расти.

Тем временем милиционеры Виталий Витвицкий (Дмитрий Власкин) и его беременная жена Ирина Овсянникова (Юлия Афанасьева), известные по прошлым сериалам вселенной «Чикатило», отправляются в отпуск в Крым. По пути герои-следователи попадают в лапы преступников. Они выясняют, что за серией жестоких нападений стоит «банда амазонок», возглавляемая некой Оспой (Ольга Смирнова).

Предыдущие сериалы о Чикатило и последователях маньяка

«Чикатило» (1-й и 2-й сезоны). Сюжет, основанный на реальных событиях, рассказывает о жестоком маньяке, который расправлялся с детьми в Ростовской области в начале 1980-х. Следователи пытались поймать преступника в течение десяти лет. Когда злодей наконец оказался в руках полиции, никто не мог поверить, что за всеми этими расправами может стоять обычный с виду советский гражданин Андрей Чикатило (Дмитрий Нагиев).

«Тень Чикатило» (3-й сезон). Жуткая история о милиционере Дмитрии Попцове (Федор Лавров), который орудовал в Ангарске (Иркутская область). Сперва Попцов расправлялся с проститутками, чтобы «очистить общество от "человеческого мусора"», но позже переключился на других женщин. Главный антагонист шоу списан с ангарского маньяка Михаила Попкова — в период с 1992 по 2010 год он уничтожил более восьмидесяти человек.

«Банда амазонок» — реально существовавшая преступная группировка. Однако сериальные версии преступников сильно отличаются от реальных.

«В реальности была такая банда "Амазонки", но мы не брали реальные события за основу сценария — скорее просто вдохновлялись и использовали как референсы», — Сарик Андреасян, продюсер сериала «След Чикатило».

Актеры и роли

Роли следователей-профайлеров Витвицкого и Овсянниковой вновь исполнили Дмитрий Власкин («В созвездии Стрельца») и Юлия Афанасьева («Позывной "Журавли"»).

Главу «банды амазонок» по прозвищу Оспа сыграла Ольга Смирнова («Мой дикий друг»).

В сериале снялись и другие актеры, их роли на данный момент неизвестны.

Преступления реальной «банды амазонок»

«Банда амазонок» — преступная группировка, которая действовала на территории Ставропольского края и Ростовской области с 1998 по 2013 год. Банду создали Инесса Тарвердиева и ее молодой любовник Роман Подкопаев.

Преступники никогда не придумывали названия для своей группировки. «Амазонками» их стали называть в СМИ, когда недалеко от места одного из преступлений нашли нож с гравировкой «Моей любимой амазонке». Позже стало известно, что оружие не имело к случившемуся никакого отношения, однако к этому моменту название банды уже прижилось.

Первой жертвой преступников стал муж Тарвердиевой, в которого Подкопаев в феврале 1998-го выстрелил шесть раз. Преступление тогда осталось нераскрытым, а любовники съехались. Вскоре у них родилась дочь. Следующей жертвой пары стал бывший любовник Тарвердиевой инспектор ГАИ Василий Ельшин, который бросил ее ради соседки: в марте 2002-го бандиты расправились с ним и его девушкой, расстреляв их в машине.

В марте 2003-го Подкопаев и Тарвердиева решили напасть на другого бывшего любовника женщины — охотника Александра Клочко. Однако вместо Александра пара расправилась с его тринадцатилетней дочерью и ее подругой: девочки пришли домой раньше мужчины. Расстреляв их и забрав из дома оружие Клочко, пара скрылась.

С июля 2007 года Тарвердиева и Подкопаев решили сделать разбой основным источником заработка и начали привлекать к преступлениям подельников. Ими стали сестра Подкопаева Анастасия и ее молодой человек (а позже — муж) Сергей Синельник, офицер ГАИ. Анастасия и Сергей не нападали сами, но помогали готовить налеты и заметать следы. Например, с помощью служебной рации Синельника бандиты узнавали, как продвигаются их поиски.

«Банда амазонок» решила расправляться с правоохранителями и их семьями, так как у них были деньги, предметы роскоши и необходимое для совершения будущих преступлений оружие.

К налетам присоединилась и старшая дочь Тарвердиевой Виктория, отец которой и стал первой жертвой. На тот момент ей было девятнадцать лет. Общая дочь пары Анастасия в расправах замешана не была, но родители брали ее с собой на «дела». На момент задержания ей было всего тринадцать лет.

Следователи доказали, что за пятнадцать лет, которые прошли после расправы над мужем Тарвердиевой до задержания банды, «Амазонки» были причастны к 98 преступлениями, в 30 из которых были жертвы. Им предъявили обвинение сразу по нескольким статьям.

На скамье подсудимых оказались Тарвердиева, ее старшая дочь и супруги Синельник. Все они получили серьезные сроки: Инесса и Виктория по 25 лет колонии общего режима, Анастасия Синельник на год меньше, а ее муж Роман — 25 лет, но в колонии строгого режима. Роман Подкопаев был ликвидирован при задержании.