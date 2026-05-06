Стартовали съемки сериала «Ссоры» с Гилевым и Лагашкиным

Начались съёмки «Ссоры». Это сериал Клима Козинского, режиссёра «13 клинической». Вместе с этим появились и первые фотографии со съёмочной площадки, на которых можно увидеть героев проекта.

Фото со съёмок «Ссор»

После 20 лет совместной жизни случайный разговор Егора и Виты приводит к необратимым изменениям. Паре предстоит пройти через разрыв, который откроет им новые грани их отношений.

В актёрский состав вошли Светлана Иванова, Сергей Гилёв, Максим Лагашкин, Аглая Тарасова, София Лопунова, Антон Соломатин. Сериал «Ссоры» выйдет в онлайн-кинотеатре КИОН. Всего будет четыре эпизода. Когда именно их выпустят, пока не говорят.