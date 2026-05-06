Леонид Ярмольник: «В кино множество невидимых профессий»

Премия так и называется: "ЦЕХ. За кадром". На красную дорожку вышли не исполнители главных ролей и режиссеры, а бойцы невидимого фронта, чья работа не менее важна, но скрыта от зрителей. Художники-постановщики, костюмеры, звукорежиссеры, осветители, каскадеры, гримеры...

Кадры в кадре

Новую и единственную в своем роде индустриальную награду вручили в 13 номинациях за фильмы, выпущенные в 2025 году и которые многие россияне уже видели. К слову, жюри рассмотрело почти 140 заявок от 24 кинокомпаний - по итогам голосования в шорт-лист вошли 18 проектов. Каждая картина по-своему хороша, но мало кто из зрителей не выключил телевизор или не вышел из кинозала при появлении длинных титров. Теперь же имена людей, без которых ни один фильм не вышел бы на экран, прозвучали в зале "Горький холл" на легендарной киностудии Горького.

"Именно в этом зале показывали премьеры великие режиссеры - Александр Роу, Александр Герасимов, Станислав Ростоцкий и многие другие. Но шесть лет назад, когда я зашла сюда, он был полностью разрушен пожаром. Пепел лежал с начала 2000-х. И вот мы восстановили зал, и он вновь принимает талантливых людей из мира кино", - дала старт церемонии Юлиана Слащева - генеральный директор киностудии Горького.

Родилась же премия, когда представители киноиндустрии вместе со столичными властями обсуждали, что еще нужно московскому кино, кроме построенной мэром Москвы Сергеем Собяниным грандиозной инфраструктуры. Выяснилось: кадры.

"Отрасли, связанной с производством контента, видеоконтента, анимации, игр, недостает приблизительно 25 тысяч человек. Индустриальные премии подсвечивают необходимость развития образования, формирование заказа на эти специальности. Важно создавать пример для тех, кто будет учиться и осваивать эти профессии. От них зависит, как будет выглядеть кино, его качество", - считает Георгий Прокопов - руководитель АНО "Москино".

Кино - это люди

Вручали статуэтки и поздравляли лауреатов известные сценаристы, режиссеры, актеры. Словом, те, кто сам не раз выходил на красную дорожку и был согрет лучами славы. Перед награждением "РГ" удалось поймать сценариста Алексея Гравицкого. Он рассказал, что признание очень важно для всех творческих людей:

"Когда самолет приземляется, 200 человек аплодируют пилоту, который не слышит их аплодисментов. В кино все не так, там работают 200 человек - и тысячи зрителей рассказывают им, что они сделали все не так".

Из рук сценариста статуэтку получила реквизитор Наталья Алексеева за фильм "Первый на Олимпе". Счастливая, она призналась "РГ":

"Непросто показать на экране 1946-1952 годы. Режиссер и художник придумывают эскизы, а наш реквизиторский цех находит все для съемок. К сожалению, найти вещи послевоенного времени все сложнее. Что-то пришлось изготовить самим, что-то привезли из регионов. Например, в картине есть настоящие антикварные академические лодки, которые мы собрали со всей России и отреставрировали. Еще одна интересная деталь - радиомикрофоны: их бутафоры сделали сами. Таких нет ни в одном музее, они просто не сохранились".

Триумфаторами премии стали представители команды, работавшей над фильмом "Пророк. История Александра Пушкина". Съемочная группа получила сразу три награды. Алексей Падерин и Сергей Зайков победили в номинации "Художественно-постановочный цех", Валерия Никулина и Юлия Фазлетдинова - в категории "Гримерный цех", а Галина Седова была признана лучшей среди консультантов-экспертов.

Вручая заветную статуэтку, актер Дмитрий Чеботарёв отметил:

"Говорят, что работу этих людей не видно, но это не так. Благодаря им в кино видно все. Если бы не труд гримеров, то кино было бы просто душевным разговором артистов".

Гример Валерия Никулина призналась, что очень любит свою работу.

"Весь наш цех с таким удовольствием работал над этим фильмом, что мы готовы повторить", - добавила она.

Два приза у "Волшебника Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича". Фильм отметили за костюмы Ульяны Полянской и постановку сцен с животными, за которую отвечала Александра Степанова. Передавая статуэтку, актер Леонид Ярмольник сказал:

"Команда в кино состоит из множества невидимых профессий".

Премия "ЦЕХ. За кадром" станет ежегодной.

Справка "РГ"

Фильмы, над которыми работали лучшие в своем деле: