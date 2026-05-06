«Твое сердце будет разбито» покорит зрителей Латинской Америки

Продюсер фильма «Твое сердце будет разбито» Люся Дадальян раскрыла секреты успеха проекта, который уже освоил в российском прокате более 900 миллионов рублей.

Картина «Твое сердце будет разбито», основанная на одноименной книге Анны Джейн, в России привлекла внимание широкой аудитории за счет честного подхода и интересной истории любви, но подобные проекты могут заинтересовать и зарубежного зрителя, заявила в беседе с НСН продюсер проекта Люся Дадальян.

Фильм «Твое сердце будет разбито» с 6 августа выйдет в прокат в странах Латинской Америки. Роли в фильме исполнили Вероника Журавлева, Даниэль Вегас, Иван Трушин и другие. Сюжет разворачивается вокруг старшеклассницы Полины, на защиту которой в новой школе приходит Барс — загадочный одноклассник с репутацией бунтаря. Дадальян отметила, что подобные истории близки латиноамериканскому зрителю.

«В первую очередь привлечь интерес аудитории поможет сама история, потому что темы, с которыми мы работаем, универсальны: первая любовь, боль, взросление. Это то, что одинаково откликается зрителям в разных странах. Если говорить конкретно про Латинскую Америку, важно, что у проекта есть локальный дистрибьютор, который хорошо знает свою аудиторию и будет активно заниматься продвижением на территории. Это принципиальный момент, потому что именно локальный партнер лучше всего понимает, какие смыслы, акценты и форматы работают с их зрителем. При этом важно отметить, что этот жанр уже хорошо знаком зрителю в этих регионах — благодаря таким проектам, как "Моя вина", "После", "Из моего окна". В этих странах есть и понимание языка этой истории, и готовность ее воспринимать. Сейчас это уже не просто органический интерес, как было на старте, а более системная работа — в партнерстве с локальными командами, которые помогут максимально точно донести фильм до своей аудитории», - рассказала она.

В России молодежную мелодраму представили 26 марта, кассовые сборы уже превысили 900 миллионов рублей. Собеседница НСН допустила, что к такому результату привела не только грамотная работа с фанбазой литературного первоисточника.

«Наверное, честный ответ — мы очень верили в этот проект, но такие результаты всегда становятся приятным сюрпризом. Конечно, огромную роль сыграла фанбаза книги Анны Джейн. Это уже была очень живая, вовлеченная аудитория, которая ждала экранизацию и активно ее поддержала. Но, на мой взгляд, только этим успех не объясняется. В какой-то момент к фильму подключился более широкий зритель — люди, которые, возможно, даже не читали книгу, но узнали себя в этой истории. Безусловно, сказалась и ситуация на рынке. Подросткового и молодежного контента в российском кино действительно по сути и не было. Поэтому, мне кажется, это совпадение нескольких факторов: сильная литературная основа, правильный каст, искренность истории и запрос аудитории», - объяснила Дадальян.

По ее словам, к работе с подростковой аудиторией важно подходить вдумчиво.

«Хотелось бы, чтобы это стало началом более широкой тенденции. Подростковая и молодежная аудитория — огромный сегмент, который тонко чувствует фальшь. Если с ним говорить честно, он отвечает огромной вовлеченностью. Мне кажется, успех нашего фильма показывает индустрии, что такие истории востребованы и могут быть коммерчески успешными. При этом важно, чтобы это не превратилось в попытку быстро “попасть в тренд” или повторить формулу ради бокс-офиса. Такие проекты требуют времени, внимания и внутренней честности. Мы, например, шли к этому результату планомерно почти три года — от работы с первоисточником до построения коммуникации со зрителем. Во многом именно этот путь и дал тот эффект, который мы сейчас видим. Если появится больше проектов в этом сегменте, хочется, чтобы это были осознанные истории, с уважением к аудитории и материалу. Тогда это действительно может стать сильным и долгосрочным трендом для индустрии», - заявила она.

Ранее сообщалось, что картина «Твое сердце будет разбито» получит продолжение, которое будет основано на книге «По осколкам твоего сердца» Анны Джейн, напоминает «Радиоточка НСН».