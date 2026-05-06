Начались съемки второго сезона сериала «Нейровася»

ТНТ объявил о старте съёмок второго сезона сериала «Нейровася». Сколько займёт производство, пока не раскрывают. Не объявляют и дату выхода продолжения.

Сериал рассказывает о брутальном русском полицейском, который живёт по своим понятиями и не признаёт технологии. Однако судьба сводит его с искусственным интеллектом по имени Света. Вася пытается избавиться от навязанного «напарника», но со временем понимает, что Света не только помогает ему раскрывать преступления, но и даёт шанс разобраться в собственной жизни.

Режиссёром вновь выступает Георгий Даниелянц. Во втором сезоне к своим ролям вернутся Владимир Епифанцев, Дарья Блохина, Анастасия Панина, Светлана Камынина, Михаил Тарабукин. Также в проекте появятся Лео Канделаки, Ростислав Бершауэр, Юрий Тарасов, Андрей Гайдулян, Давид Манукян и другие.