Вышел тизер третьего сезона сериала «Фишер» с Александром Петровым

Онлайн-кинотеатр Wink представил первый тизер третьего сезона сериала «Фишер» с подзаголовком «Инквизитор». Шоу вернётся уже в 2026 году, точную дату выхода авторы назовут позже.

Сюжет третьего сезона расскажет о маленьком алтайском городе, где внезапно находят тело местного чиновника. Довольно быстро следователи выясняют, что убийство совершил знаменитый барнаульский маньяк, а все следы ведут к загадочной девушке-Маугли, которая выросла в тайге.

Главную роль в продолжении сыграл Александр Петров — звезда «Горыныча» и «Камбэка» воплотил следователя Терехова. Вместе с ним в проекте также снялись Юлия Снигирь («Мастер и Маргарита») и Полина Гухман («Москва слезам не верит: Всё только начинается»).