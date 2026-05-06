Вышел второй сезон шпионского сериала «Цитадель»

6 мая состоялась премьера второго сезона сериала «Цитадель». Шпионское шоу вернулось в онлайн-кинотеатр Amazon Prime Video спустя три года после запуска. Для просмотра уже доступны все семь эпизодов.

Согласно синопсису, всемирное шпионское агентство «Цитадель» пало, а память его агентов была стёрта. Теперь в пустоте восстаёт могущественный синдикат «Мантикора». Агенты «Цитадели» должны вспомнить своё прошлое и найти в себе силы дать отпор новой угрозе.

К главным ролям одного из самых дорогих шоу Amazon вернулись Ричард Мэдден («Игра престолов») и Приянка Чопра Джонас («Главы государств»). Продюсерами шоу выступили Энтони и Джо Руссо, режиссёры «Мстителей: Финал».