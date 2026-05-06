Первый «Форсаж» покажут на Каннском фестивале в честь 25-летия

Издание Deadline сообщило, что на Каннском кинофестивале покажут первую часть знаменитой серии фильмов «Форсаж». Ленту продемонстрируют уже 13 мая.

Картину покажут на большом экране в честь 25-летия франшизы. На мероприятии будут присутствовать звёзды серии, среди которых Вин Дизель, Джордана Брюстер и Мидоу Уокер — дочь покойного Пола Уокера.

Первый «Форсаж» вышел в 2001 году и рассказывал о полицейском, который внедрился в банду гонщиков, чтобы остановить преступления. Со временем герой становился всё ближе к участникам сообщества. Лента стала культовой и получила девять продолжений. Сейчас в производстве находится 11-я часть франшизы, которая станет финальной — премьера состоится 17 марта 2028 года.