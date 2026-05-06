Кинокритик заявил, что российские сериалы догнали «Очень странные дела»

Роман Григорьев заявил НСН, что в России сериалы снимают на очень высоком мировом уровне по драматургии и игре актеров.

Современные российские сериалы нашли бы огромную аудиторию в США и Европе, если бы имели полноценный выход на эти рынки, заявил НСН кинокритик Роман Григорьев.

Новый Российский рейтинг «Медиалогии» за I квартал 2026 года зафиксировал перелом: отечественная индустрия вышла на равные позиции с глобальными игроками. Российская музыкальная мелодрама «Ландыши» и детектив «Первый отдел» уверенно навязывают конкуренцию самому популярному американскому проекту последних лет — «Очень странные дела». Отечественный сериальный рынок стремительно набирает вес: он занимает половину первой десятки и 57,2% совокупного индекса топ-100. Григорьев уверен, что российские картины имели бы успех и в других странах.

«Потенциал наших сериалов огромен на самом деле, можно сказать, что они недооценены еще. То, что мы снимаем, оно на очень высоком мировом уровне по драматургии, по игре актеров, по тому, как снято красиво, интересно смотреть. Я уверен, что наши сериалы на сто процентов нашли бы огромную аудиторию, если бы имели полноценный выход на европейский и американский рынки. Я видел рекламу фильма "Волшебник Изумрудного города" с Колокольниковым в Италии, он там шел с конца зимы. Там не было написано крупными буквами, что это российский фильм, но как же это круто в целом. Наши сериалы одно время выходили на Netflix. Пока сравнивать с зарубежными сериалами нас рано просто из-за охвата, чисто физически», — рассказал он.

Он подчеркнул, что для зрителя страна происхождения не так важна, если его заинтересовала сама история.

«Человек — это лояльное существо ко всему, что ему нравится. Было мнение, что сериал "Игра в кальмара" не зайдет российской аудитории, так как это корейцы, сильно все отличается от нашего менталитета. Но зрителя заинтересовала история, и все. Есть иранские фильмы ужасов, которые не сравнятся с другими по уровню страха. Никто о них не знает, потому что просто не посмотрели. Если жуть, без разницы, из Ирана фильм или нет. Люди смотрят то, что интересно. Сериалы от Netflix у нас сейчас официально не представлены, выходят только пиратские версии. Охват большой, но он не может сравниваться с легальными просмотрами», — заключил собеседник НСН.

Онлайн-кинотеатры сегодня остаются самым доступным вариантом развлечений, при этом их флагманским контентом становятся новые сериалы, сказал НСН гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.