Сериал «Городок» c Альфредом Молиной получил еще один трейлер
Netflix представил второй полноформатный трейлер фантастического сериала "Городок" (The Boroughs, 18+) - нового проекта продюсеров "Очень странных дел" Мэтта и Росса Дафферов.
По сюжету вдовец Сэм Купер (Альфред Молина) перебирается в тихий поселок для престарелых в Нью-Мексико. Вскоре выясняется, что в Городке обитают инопланетяне, которые крадут у жителей самое дорогое - время. Сэму приходится объединиться с соседкой Джуди (Элфри Вудард) и эксцентричным Уолли (Денис О'Хэр), чтобы дать отпор потусторонней угрозе.
В сериале также снялись Джена Мэлоун ("Неоновый демон"), Джина Дэвис ("Тельма и Луиза"), Сет Нумрик ("Агент"), Кларк Питерс ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури"), Билл Пуллман ("Космические яйца"), Карлос Миранда ("Воин") и Элис Кремелберг ("Суд над чикагской семеркой").
Шоураннерами выступили Джеффри Аддисс и Уилл Мэттьюз, известные по анимационным проектам "Темный кристалл: Эпоха сопротивления" и "Властелин колец: Война рохирримов". Исполнительными продюсерами стали братья Дафферы.
Премьера запланирована на 21 мая 2026 года.