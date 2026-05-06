Опубликован эпичный постер третьего сезона «Дома дракона»

Компания HBO представила эпичный постер третьего сезона сериала «Дом дракона». На нём изображены герои обоих ветвей Таргариенов, которые борются за железный трон.

Проект представляет собой приквел культового сериала «Игра престолов», действие которого разворачивается за 200 лет до событий культового фэнтезийного проекта. В шоу рассказывается о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов. В третьем сезоне ставки в противостоянии вырастут ещё сильнее — в самом начале состоится знаменитая морская битва при Глотке.

Премьера третьего сезона «Дома дракона» состоится 22 июня. Ожидается, что более точную дату выхода раскроют в предстоящем трейлере. К главным ролям в продолжении вернутся Эмма Д’Арси, Мэтт Смит, Оливия Кук, Фабьен Франкель и другие актёры. Третий сезон станет мостиком к четвёртому, вместе с которым шоу официально завершится.