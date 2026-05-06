Большинству россиян не хватает современных фильмов о Великой отечественной войне

Почти 80% россиян считают, что сегодня в стране снимают недостаточно фильмов и сериалов о Великой Отечественной войне. При этом зрители ждут прежде всего экранизаций реальных событий, историй о жизни в тылу и судьбах простых людей, следует из исследования ON Медиа, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"Большинство россиян считают, что фильмов о Великой Отечественной войне сегодня не хватает: только 21% опрошенных удовлетворены количеством такого контента. <…> При этом ожидания от новых военных фильмов заметно различаются: мужчины ждут экранизаций реальных событий, а женщины - историй солдатский матерей", - говорится в сообщении.

Согласно исследованию, 40% опрошенных хотели бы видеть больше фильмов, основанных на реальных событиях войны. Еще 39% ждут историй о простых людях и жизни в тылу. Биографии героев интересуют 31% респондентов, истории солдатских матерей - 28%, документальное кино - 27%. Предпочтения мужчин и женщин различаются. Женщины чаще выбирают истории солдатских матерей - 35% против 21% среди мужчин. Мужчины чаще хотят видеть экранизации реальных событий - 48% против 32%.

За последние шесть месяцев фильмы о Великой Отечественной войне смотрели 72% россиян. Среди граждан старше 55 лет этот показатель достигает 87%, среди молодежи 18-25 лет - 59%. Фильмы и сериалы остаются главным источником знаний о Великой Отечественной войне для большинства россиян, этот вариант выбрали 72% респондентов. На втором месте оказался интернет (69%), далее следуют исторические книги (49%) и художественная литература (37%).

Кроме того, в преддверии Дня Победы аналитики "Кион музыки" зафиксировали рост интереса к песням военных лет. С января по апрель 2026 года количество их прослушиваний увеличилось более чем в семь раз. Самой популярной композицией стала песня "День Победы" в исполнении Льва Лещенко. Опрос ON Медиа проводился к 9 Мая среди 1 460 респондентов старше 18 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.