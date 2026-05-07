Почему вампиры и монстры вновь заполонили киноэкраны?

Последние годы наблюдается воскрешение готики в искусстве и моде. «Дракула», «Франкенштейн», «Грозовой перевал», «Ворон» и многом другие фильмы, рождённые переосмыслением тематики, всё больше заполоняют экраны. Почему так происходит?

Причин у этого много, одна из них тревожность времени, ощущаемая людьми. Если искусство – это зеркало, отражающее внутренний мир человека, то сегодня он в качестве зрителя все настойчивее требует показа этих глубин человеческих душ, в том числе и мрачных, совсем не идеальных героев. А готика позволяет говорить об этом, а также о травмах и одиночестве, о противоречиях, метаниях души. Погружение во мрачное искусство – это попытки перебороть своё внутреннее беспокойство, свои страхи перед туманным будущим.

Главным воскресителем готики в кино можно назвать Тима Бёртона. Именно его сериал «Уэнсдей», являвшийся переосмыслением франшизы «Семейки Адамс», дал толчок к этому направлению. Сериал стал одним из главных хитов постковидного времени, возглавив рейтинги популярности с общей оценкой 8,5.

Следующим ярким всплеском стал фильм «Носферату» 2024 года. Фильм задолго до своего выхода был ожидаем зрителями, а после породив волну противоречий, долго продержался в топах, став одним из кассовых фильмов. Многие восхищались режиссёрской работой, погружением во мрачную атмосферу, актёрским составом. Другие же наоборот судят фильм за второсортность и нудность. Однако тенденция уже была намечена, людям понравилось возвращение к классическим мрачным образам.

И вот 2025 год продолжил эту тенденцию на готическую атмосферу. Вышедший фильм Люка Бессона «Дракула» стал ещё более скандальным чем его предшественники. Фильм осуждали в графомании, а также зрителей разочаровало, что это скорее мелодрама, чем ожидаемая ими холодящая душу жуткая история. Однако менее популярным фильм от этого не стал. Люди всё также приходили в кинотеатры, в ожидании увидеть эту противоречащую, неправильную, несовершенную реальность.

Фильм «Франкенштейн» Гильермо дель Торо, хоть и прошёл мимо большей части зрителей, ибо попал в прокат вместе с финалом сериала «Очень странные дела». Однако больше всех погрузился в готический антураж, игрой актёрского состава, прекрасными локациями. Но всё же одно из ключевых деталей фильма стали превосходные костюмы, рассказавшие большинству зрителей, что изначально готика была яркой и пёстрой. Неудивительно что именно за костюмы фильм и получил Оскар.

И вот уже 2026 год, а мрачная эстетика всё ещё не отпускает зрителей. В феврале люди массова ждали в прокат «Грозовой перевал» Эмеральд Феннел. Режиссёр давно запомнилась зрителям как провокатор. Её картины: «Солтбёрн» (2023 г.). и «Девушка подающая надежды» (2020 г.). воспринимаются как высказывание, призванное исследовать тёмные стороны человеческой души, обращать внимание на классовые неравенства и месть. Однако не смотря на свою популярность, за переосмысление романа Эмили Бронте, Феннел получила большое количество критики - ей вменяли излишнюю вульгарность и графоманию. Сейчас время когда люди всё дальше убегают от телесности, они требуют глубины, душевных страстей, поэтому они и обратились к готике и поэтому же яростно критикуют эротические сцены. Но при этом нельзя не отметить большую работу, проделанную над костюмами и локациями. Чего только стоит пресс-тур фильма, покоривший мир моды выходами актёров в шикарных нарядах, полностью передающий мрачную атмосферу.

Также следует отметить, что популярность этих фильмов возвратила интерес к жутким историям не только на экране, но и на страницах. Романы написанные в 18-19 веках снова становятся популярным для прочтения. Кто-то читает книги перед походом в кино чтобы сравнить, а кто-то - после, вдохновившись визуалом. И это порождает желание прочесть не только романы, по которым сняли фильмы, но погрузиться в этот мир других прекрасных мрачных сказок.