Финал «Пацанов» покажут в кинотеатрах

Компания Amazon сообщила, что финальный эпизод сериала «Пацаны» покажут в кинотеатрах США. Премьера на больших экранах состоится 19 мая — за день до выхода серии на стриминговом сервисе Prime Video.

Восьмая серия пятого сезона выйдет в большинстве киносетей США. Издание Deadline сообщило, что как и во время выхода финала «Очень странных дел», билеты на заключительный эпизод «Пацанов» не будут продаваться отдельные — зрители смогут бронировать места в кинозалах, получав соразмерный по цене ваучер на попкорн и напитки.

Пятый сезон «Пацанов» стартовал 8 апреля. В заключительных эпизодах главным героям предстоит раз и навсегда победить Хоумлендера и остановить тиранию супергероев. После этого по вселенной шоу выпустят другой сериал, под названием «Восхождение Vought» — приквел про Солдатика с Дженсеном Эклсом в главной роли. Проект выйдет в 2027 году.