Эксперт оценил возможные сборы сказки «Вверх по волшебному дереву» в РФ

Зарубежная экранизация максимум дотянет до 150 млн рублей в прокате, заявила НСН Елена Хажинская.

У британской сказки «Вверх по волшебному дереву» мало шансов на успешный прокат в России, так как российскому зрителю совершенно не знаком литературный первоисточник. Об этом НСН рассказал член Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Елена Хажинская.

В российский прокат 7 мая выходит фильм-сказка «Вверх по волшебному дереву» (The Magic Faraway Tree) британского режиссера Бена Грегора — это экранизация серии книжек Энид Блайтон, на которых выросли несколько поколений английских детей. Фильм повествует о волшебном дереве, которое находят в лесу герои. Стоит забраться на его верхушку — и окажешься в Волшебном королевстве, где возможно все: полеты на автобусе, дома из шоколада, зелья, исполняющие желания. Хажинская оценила перспективы картины.

«Мне кажется, что эта картина будет не очень интересна нашему зрителю. Они лучше на восьмой неделе на "Домовенка Кузю" пойдут. Это как в Великобритании показывать "Колобка" или "Трех богатырей". У них это действительно очень популярная детская книга, одна из самых популярных. У меня трое детей и я ее не читала, например. То есть это немножко не на нашу аудиторию, хотя фильм может быть вполне достойный. Из-за того, что литературная основа у нас неизвестна ни детям, ни взрослым, я думаю, будет весьма ограниченный спрос. А так, дам им прогноз в 150 миллионов с лихвой», — рассказала она.

Напомним, что прокат уходящих первых майских праздников возглавляют сразу две военные драмы и фильм с Александром Петровым о лихих 90-х. Речь идет о картинах «Ангелы Ладоги», «Семь верст до рассвета» с Федором Добронравовым и «Коммерсант». По предварительным подсчетам, именно они больше всего полюбились зрителям в кинотеатрах в первые майские праздники, передает НСН.