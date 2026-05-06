Критики оценили фильм «Мортал Комбат 2»

8 мая состоится мировая премьера фильма «Мортал Комбат 2» — продолжение экранизации культовой серии файтингов. Многие критики уже посмотрели картину и оценили её выше оригинала: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 68% свежести, когда первая часть — только 55%.

Обозреватели хвалят ленту за возросшее количество интересных битв: персонажи сражаются с самого начала фильма, не давая заскучать зрителю. Критики также отмечают исполнителей главных ролей, которые выдают яркие образы. Ругают «Мортал Комбат 2» за слишком нелепый сюжет и слабую графику.

Что пишут критики про фильм «Мортал Комбат 2»

«Сиквел перезапуска 2021 года, по-прежнему остаётся феерией олдскульного видеоигрового трэша: сплошной шум и ярость, летающие тела и заумное построение мира, поддерживаемые тягучим подобием сюжета. Здесь, как и в каждом фильме по Mortal Kombat, главное — это драки».

«"Мортал Комбат 2" не тратит время зря, демонстрируя всё то, к чему так долго шёл первый фильм. Он сразу же бросается в бой и устремляется к настоящему фейерверку».

«Будем надеяться, что третий фильм повторит успех предыдущего: улучшит его, будет высмеивать сам себя при каждой возможности и никогда не забудет, что в конечном итоге именно поэтому люди и хотят смотреть подобные картины».

«Это громкий, жестокий, беспорядочный, смешной и зачастую нелепый фильм. Что особенно важно, авторы это понимают. Для фанатов игровой серии это кровавый шаг в правильном направлении».

«Тем, кто ценит подобные нелепые зрелища, здесь будет чем заняться, особенно после разочарования от предыдущего фильма».

«Хотя некоторые и скажут, что фильм создан "для фанатов", геймеры и кинозрители заслуживают гораздо лучшего, чем неудовлетворительный экшен и дешёвая графика».

«Мортал Комбат 2» вновь расскажет о чемпионах Земного царства, которые должны вступить в схватку друг с другом, чтобы победить в кровавом турнире. В продолжении также появляется Джонни Кейдж, которого сыграл звезда сериала «Пацаны» Карл Урбан.