Сборы мелодрамы «Твое сердце будет разбито» превысили 900 млн рублей

6 мая сборы фильма «Твоё сердце будет разбито» превысили 900 млн рублей. По данным ЕАИС, такого результата мелодрама добилась больше чем за месяц с момента выхода — премьера в российских кинотеатрах состоялась 26 марта. Лента занимает седьмое место среди лидеров проката и приближается к сборам в 1 млрд рублей.

Картина рассказывает историю старшеклассницы Полины, которая спасается от травли в новой школе и идёт на сделку с главным хулиганом Барсом. Он должен притворяться её парнем и защищать, а она – делать всё, что он скажет. В ходе этой игры у пары появляются настоящие чувства, но у её семьи и одноклассников есть причины разлучить влюблённых.

Главные роли в «Твоё сердце будет разбито» исполнили Вероника Журавлёва («Папины дочки. Новые») и Даниэль Вегас («Школа»). Режиссёром выступил Михаил Вайнберг («Жить жизнь»).