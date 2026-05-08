Кинокритик назвал российские проекты мирового уровня

Критик назвал российские проекты мирового уровня
Известный кинокритик Роман Григорьев заявил, что в России сериалы снимают на мировом уровне по драматургии и игре актеров. Его слова передает НСН.
Эксперт уверен, что российские проекты имели бы успех и в других странах, если бы выходили на международных площадках.
Он отметил, что для зрителя страна происхождения не так важна, если его заинтересовала история.
«Человек — лояльное существо к тому, что нравится», — добавил критик.
Ранее американский продюсер Боб Ван Ронкель заявил, что российские актеры имеют возможность сниматься в Голливуде благодаря высокому уровню владения английским языком.