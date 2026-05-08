Третий сезон сериала «Инспектор Гаврилов» перенесли на неопределенный срок

Онлайн-кинотеатр START объявил о переносе премьеры третьего сезона сериала «Инспектор Гаврилов» на неопределённый срок. Изначально продолжение должно было стартовать 11 мая.

Третий сезон сериала продолжит историю Саши Медного, который присваивает себе имя майора Гаврилова. В новом сезоне герой познакомится с загадочным Вороном — отцом Медного и по совместительству старым вором в законе.

Новый постер третьего сезона шоу

© START

К главным ролям вернутся Виктор Добронравов, Екатерина Стулова и Денис Власенко. К ним присоединился Алексей Гуськов — он и сыграет отца главного героя. Режиссёром выступил постановщик первого сезона Кирилл Васильев.