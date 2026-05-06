HBO поделилась деталями производства сериала «Гарри Поттер»

Компания HBO поделилась новыми деталями производства сериала «Гарри Поттер». В организации ожидаемо продлили шоу на второй сезон, который начнут снимать уже этой осенью.

Производство экранизации «Тайной комнаты» стартует всего лишь спустя несколько месяцев после завершения съёмок первого сезона, который будет основан на «Философском камне». В команде сериала также произошли изменения — теперь вторым шоураннером выступает Джон Браун, сценарист «Наследников» и первого сезона «Гарри Поттера». Он присоединился в этой роли к Франческе Гардинер, которая также работала над «Наследниками».

Премьера сериала «Гарри Поттер» от HBO состоится в конце декабря 2026 года. Первый сезон адаптирует историю «Философского камня» в формате восьми эпизодов, его съёмки подходят к концу в Великобритании.