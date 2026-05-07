Расписание выхода сериала «Бухта вдов» от Apple

29 апреля состоялась премьера сериала «Бухта вдов». Шоу рассказывает о мэре захолустного острова по имени Том Лофтис. Он хочет развить свой край и привлекает для этого туристов. Как только гости приезжают, в этом месте начинают происходить пугающие события, связанные с древними легендами.

В первый сезон войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Apple TV. Финал состоится 17 июня.

  • 1-я серия — 29 апреля;
  • 2-я серия — 29 апреля;
  • 3-я серия — 6 мая;
  • 4-я серия — 13 мая;
  • 5-я серия — 20 мая;
  • 6-я серия — 27 мая;
  • 7-я серия — 27 мая;
  • 8-я серия — 3 июня;
  • 9-я серия — 10 июня;
  • 10-я серия — 17 июня.