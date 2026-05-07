Cериал по «Гарри Поттеру» продлен на второй сезон

Канал HBO Max ожидаемо продлил сериал о приключениях Гарри Поттера и его друзей на второй сезон. Съемки "Тайной комнаты" планируется начать осенью.

Первый сезон шоу все еще находится в работе, однако съемочный процесс должен завершиться в ближайшие недели, т.е. всего за несколько месяцев до начала съемок продолжения. Его премьера запланирована на 25 декабря.

Таким образом в HBO рассчитывают сократить паузу между сезонами, поскольку главные роли исполняют быстро растущие юные актеры.

Кроме того, расширился состав шоураннеров – к Франческе Гардинер присоединился Джон Браун ("Наследники"), работавший над сценарием первого сезона.

Также анонсирован запуск официального подкаста по киновселенной "Гарри Поттера" - первые два выпуска выйдут 19 мая и будут посвящены разбору "Философского камня".

Каждая из восьми частей киносаги получит по паре часовых эпизодов. Ведущая – известный британский кинокритик Рианна Диллон, компанию ей будут составлять приглашенные звезды из мира кино и шоу-бизнеса.