Игорь Петренко рассказал, почему ему так дороги роли военных

Артист Игорь Петренко мог бы стать вслед за своим отцом профессиональным военным, но вместо этого играет военных в кино.

"В армии я не служил, - говорит Петренко. - Но моя армия была дома".

Родился актер в 1977-м в немецком городе Потсдаме, где служил отец Петр Владимирович Петренко. Мама - переводчица с английского языка.

Его звездная карьера началась с роли лейтенанта Травкина в фильме "Звезда". Среди 83 ролей наиболее ярко сыгранные им в фильмах "Звезда", "Водитель для Веры", "Герой нашего времени", "Курсанты", которые снимались в Беларуси.

Перед празднованием 81-й годовщины Победы вышло продолжение боевика "Смерш", где вы сыграли главную роль.

Игорь Петренко: Это большая работа большого классного коллектива. Сериал "Смерш" состоит из новелл. Первый сезон основан на произведениях Василия Веденеева о капитане госбезопасности и его противостоянии с офицером абвера. Действие начинается накануне войны и постепенно подходит к созданию легендарной контрразведывательной структуры "Смерть шпионам".

Костюмы для героев шились вручную по музейным образцам, а грим разрабатывался на основе архивных фотографий. Была изготовлена крупномасштабная карта СССР: бумажную основу закрепили на марле, а стратегические операции, в том числе на территории Белоруссии "Багратион", нанесли вручную красным карандашом по технологиям военных лет.

Как вы характеризуете своего героя капитана Лаврова?

Игорь Петренко: Опытный оперативный контрразведчик, человек действия. Знает несколько языков. Предан своему делу.

Как изменился герой?

Игорь Петренко: Нужно было держать масштаб личности. Мой герой настолько сконцентрирован на деле, что не дает себе расслабиться. Главное его качество - умение принимать решения за страну. Последние серии четвертого сезона рассказывают о Люблин-Брестской операции по освобождению Юго-Западной Белоруссии и Восточной Польши. И чтобы остановить "русский каток", немцы впервые готовы были применить биологическое оружие. Лаврову приходится совершить невозможное, чтобы разрушить их планы.

Что было трудным на съемках?

Игорь Петренко: Эпизоды на выносливость - ведь я снимался без каскадера.

Хотелось бы выйти из амплуа военного?

Игорь Петренко: У меня был опыт игры отрицательных героев, но, честно говоря, не хочется входить в эту энергию снова. Чтобы быть убедительным, надо пропускать роль через себя.

К 135-летию со дня рождения Михаила Булгакова, который будет отмечаться 15 мая, Малый театр представил "Белую гвардию", где вы играете главную роль.

Игорь Петренко: Это актуальное произведение. Это история про энергичных людей, сталкивающихся с определенными ситуациями. В этом спектакле у всех значительные роли, даже у юнкеров, у которых по одной фразе. Сегодня сочинение с вековой историей откликается в нас, будто написано вчера: в спектакле не изменено ни слова.

В чем актуальность роли Турбина?

Игорь Петренко: Сколько я переиграл военных, не счесть, но полковник-артиллерист Алексей Турбин - персонаж особенный с его надеждами и их крахом, с его отношением к ситуации, которая очень созвучна сегодняшнему дню. Я понимаю, с какими сложностями сталкивается Турбин как командир. У него особое отношение к делу, ответственность, переживание за личный состав. Мне кажется, из всех спектаклей Малого театра эта история самая понятная. Я испытываю внутреннее удовлетворение, находя аналоги поведения героя в себе.

Почему ваш герой выбирает не борьбу, хотя внутри него борьба идет?

Игорь Петренко: Это новый виток нашей истории, который привел к сегодняшним процессам. Я создаю трагический образ Алексея Турбина: он понимает, что соперничать в России могут лишь две силы - большевики и белая гвардия, и главная битва у них впереди.

Пересматривали ли вы фильмы и спектакли по этому произведению?

Игорь Петренко: В театре уважительное отношение к автору. За свои 48 лет не посмотрел ни одного спектакля по этой пьесе Булгакова. Когда-то смотрел экранизацию Владимира Басова "Дни Турбиных", легендарную картину с Мягковым, Ростоцким, Басилашвили, Лановым, но сейчас специально пересматривать ничего не стал. Это провоцирует залезть на "чужую лыжню", я стараюсь искать свою колею.

В фильме "Блиндаж", презентация которого состоялась в Бресте, вы сыграли командира Красной армии Кравцова. Почему премьера была в Бресте?

Игорь Петренко: Отмечали 100-летие белорусского кинематографа и 100-летие "Мосфильма". Руководство Брестского облисполкома заключило соглашение о сотрудничестве с "Мосфильмом", которое предусматривало предпремьерный показ в Бресте фильмов патриотической направленности.

Кадр из фильма "Блиндаж" // РГ

Герои "Блиндажа", как и персонажи "Мы из будущего", где вы снимались, попадают в сорок первый и сорок четвертый годы.

Игорь Петренко: Это фильмы для молодежи. Картины учат уважать то, за что боролись их предки. Каждый май души погибших солдат возвращаются к нам, чтобы увидеть свою Родину, за которую отдали жизни. Юноши и девушки из сорок первого ничем не отличались от сегодняшних: они так же хотели жить и любить, они не выбирали обстоятельства, но не могли поступить иначе. Благодаря их мужеству живем мы.

У вас пятеро детей. Смотрят они ваши фильмы?

Игорь Петренко: На премьеру фильма "Фагот" об СВО, где я снимался с супругой Кристиной Бродской, взяли дочек - из зала они вышли зареванными. Это реальная история 12-летней девочки, которая переехала с семьей в Москву, где учится в музыкальной школе имени Гнесиных по классу фагота. Отец семьи, музыкант из Донецкой филармонии, ушел ополченцем на фронт и пропал без вести, но девочка продолжает искать его, выступая по госпиталям. Фильм показали в Беларуси, и дети благодарили режиссера Анну Артамонову - в них история попала.

А сыновья чем занимаются?

Игорь Петренко: Сын Матвей учится у Владимира Машкова в Театральной школе Олега Табакова. У него есть творческие задатки. Машков в верном направлении ведет "корабль". Матвей меня привел в храм. Мы крестились с ним в один день в храме Софии на Софийской набережной. И дай Бог не сойти с этого пути.