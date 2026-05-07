Как культовый боевик «На гребне волны» стал одним из важнейших фильмов 90-х

7 мая в повторный прокат выходит фильм «На гребне волны», которому ближайшим летом как раз исполняется 35 лет (хотя для пересмотра такой классики не то чтобы нужна была круглая дата). «Лента.ру» рассказывает о витиеватой истории создания серферского боевика Кэтрин Бигелоу, запустившего карьеру Киану Ривза и получившегося настолько ярким и непреходяще популярным, что его авторство недавно попытался присвоить Джеймс Кэмерон.

В декабре 2025 года Джеймс Кэмерон занимался промо третьего «Аватара» и в интервью The Hollywood Reporter между делом спровоцировал небольшой скандал. «Это я написал сценарий "На гребне волны", а гильдия сценаристов меня попросту кинула. Настоящее скотство», — сетовал Кэмерон, как будто озвучивая общеизвестный факт. Питеру Айлиффу, который официально числится сценаристом картины, к счастью, хватило чувства юмора сказать, что он навсегда благодарен Кэмерону за бесценный карьерный толчок. Однако вопрос авторства, по словам Айлиффа, в данном случае не подлежит пересмотру: «Джим действительно принимал действенное участие в производстве, но, по оценке сценарной гильдии, его предложений все-таки недостаточно даже для статуса соавтора». По всей видимости, правы здесь обе стороны: как это бывало в девяностых — что-то витало в воздухе.

Дата выхода: 7 мая

Страна: Япония, США

Продолжительность: 1 час 57 минут

Режиссер: Кэтрин Бигелоу

В ролях: Киану Ривз, Патрик Суэйзи, Гэри Бьюзи, Лори Петти, Джон К. Макгинли, Джеймс Легро

Впрочем, началось все примерно десятью годами раньше, когда продюсер и режиссер Рик Кинг придумал фильм про серферов-грабителей. Вроде бы идея пришла ему, когда он сам учился кататься на доске. Серферская романтика вдруг наложилась на первенство Лос-Анджелеса по части разворачивающихся в нем ограблений — образ слишком яркий, чтобы так просто забыть. Вместе с Айлиффом Кинг снял кино под названием «Молитва роллеров», которое, впрочем, не слишком помогло Питеру бросить работу официантом.

За обработку новой идеи под рабочим названием «Джонни Юта» Айлифф взялся с энтузиазмом, так что уже в 1986-м сценарий был готов и продан Columbia Pictures за баснословные для новичка 6000 долларов. Гонорар помог сценаристу оставить сферу общепита и жениться. В будущее он смотрел с оптимизмом: «Джонни Юту» собирался ставить Ридли Скотт, а на заглавную роль рассматривали Чарли Шина, Мэттью Бродерика и Патрика Суэйзи.

Однако в итоге Скотту поручили снимать «Черный дождь», а сценарий Айлиффа вновь остался ждать своего часа — не слишком, впрочем, долго

Кэтрин Бигелоу к концу восьмидесятых поставила уже два фильма — скромный вампирский шедевр «Почти стемнело» и отличный триллер «Голубая сталь» с Джейми Ли Кертис. Кроме того, в 1989-м она вышла замуж за Джеймса Кэмерона, так что тоже видела впереди только новые победы. В центре фильмов Бигелоу с самого начала были не только и не столько истории, сколько пульсация человеческих состояний — вот и в «Джонни Юте» она увидела прежде всего возможность нарисовать групповой портрет адреналиновых наркоманов. Из-за этого, вероятно, поменялось и название — это было первое решение из предложенных Кэмероном. Сначала за картиной закрепился рабочий заголовок Riders on the Storm, но к прощальной медитации Джима Моррисона сюжет серферского боевика не имел совсем уж никакого отношения. Зато в честь песни The Doors впоследствии был назван следующий фильм Бигелоу — бешеный киберпанк-боевик «Странные дни».

Задним числом «На гребне волны» тоже легко увязывается с миром Джима Моррисона — по линии метафизики, упорно просвечивающей сквозь что-то заурядное. Типа криминальной хроники, на которую более или менее опирается сюжет

В Лос-Анджелесе наводит шороху квартет грабителей банков в резиновых масках президентов США. Фокус «экс-президентов», как их называет агент ФБР Анджело Паппас (Гэри Бьюзи), заключается в том, что они берут только наличные. Это позволяет проворачивать дела быстро и технично уходить от погони. Именно в этом расследовании Паппасу берется ассистировать совсем необстрелянный Джонни Юта (Киану Ривз). По наущению старшего товарища, который подозревает в грабителях серферов, Джонни отправляется на пляж и демонстративно (хоть и не нарочно) валится там с доски. Так он привлекает внимание компании во главе с бесшабашным Бодхи (Патрик Суэйзи). По мере того как крепнет дружба, Джонни все больше убеждается, что именно Бодхи скрывается под грабительской маской Никсона.

Получив на руки сценарий, Бигелоу действительно взялась за его переработку вместе с молодым мужем. Кэмерон был крайне активен (особенно учитывая, что параллельно снимал «Терминатора 2») и сыпал идеями, часть которых действительно воплотили на экране. Так именно благодаря Кэмерону у фильма появился странный, застревающий в памяти австралийский финал. У Ривза и Суэйзи в этой коде даже прически не те, что в остальном фильме, — сцену снимали через полгода после основного блока, и они оба уже были заняты в следующих проектах. Однако если говорить о приметах авторского стиля, то от Кэмерона в «На гребне волны» по-настоящему чувствуется разве что любовь к водичке, хотя сам режиссер был еще только на пути к тому, чтобы погружаться на дно вместе с «Титаником». Не говоря уж про релокацию на Пандору.

Зато «На гребне волны» смотрится на сто процентов фильмом Бигелоу. Здесь есть ее любимый прием — заставить зрителя смотреть совсем не на то, на что он вроде бы собирался. Пика этот метод достигнет, когда в прологе «Повелителя бури» на воздух взлетит целый Гай Пирс. Здесь же все сделано более деликатно, но столь же результативно. В фокусе внимания Бигелоу действительно адреналиновые наркоманы, настолько беззаветно преданные своему образу жизни, что он обретает черты не религиозные, конечно, но безусловно эзотерические. Тот факт, что прозвище Бодхи (на санскрите оно значит «просветление») не выглядит здесь напыщенным, говорит сам за себя.

Для достижения искомого дзен-эффекта фильм наполнен массой незначительных, неловких, а иногда попросту ненужных деталей, которые, однако, запоминаются лучше, чем повороты сюжета. Это и бесконечная погоня Джонни за Бодхи в маске Никсона, и несуразное камео Энтони Кидиса из Red Hot Chili Peppers, и совсем уж завиральные разговоры в свободном падении без парашюта. Все это, однако, заставляет нас смотреть по сторонам и по краям кадра, искать и находить свежий угол зрения на фильм, а может, и на собственную жизнь. Примерно так же действовала и Бигелоу, когда взяла на главную роль Ривза, которого публика и продюсеры знали в первую очередь по «Невероятным приключениям Билла и Теда». Из сегодняшнего дня кажется, что именно «На гребне волны» запустил карьеру Киану, в которой совсем неслучайно будут не только «Матрица» и «Джон Уик», но и, скажем, «Маленький Будда».

В 2015-м году на экраны вышел ремейк «На гребне волны», который поставил оператор «Форсажа» Эриксон Кор. Картина довольно аккуратно воспроизводила исходный сценарий, но оказалась начисто лишена магии оригинала и, как следствие, с треском провалилась в прокате. Дело тут, конечно, не только в режиссерских способностях Кора. В дословном переводе серферский термин Point Break означает место, где идеальная волна бьется о скалистый мыс. Для образования идеальной волны необходимо множество факторов. Всех не учесть, но можно научиться верить интуиции, которая ведет вперед надежнее просчитанной карьерной лесенки, от которой в финале отказывается Джонни Юта. Идея Рика Кинга, сценарий Айлиффа, режиссура Бигелоу и деятельное участие Кэмерона выглядят одинаково важными для появления на свет фильма, который и сегодня способен убедить в том, что это самое просветление ждет вон за той волной.