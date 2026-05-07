«Старомодная комедия»: как война и одиночество заставляют  танцевать на ночных улицах

В главной роли — Алиса Фрейндлих, а это уже знак качества. Но за внешней легкостью «Старомодной комедии» скрывается драма двух людей, которых война лишила всего, кроме надежды. Ведущий авторской колонки «КиНостальгия» Лидия Чесакова, разбирается, почему этот фильм — о внезапной нежности и о праве быть счастливым даже на закате жизни.

Взбалмошная отдыхающая и сердитый доктор

Смотреть этот фильм я начала потому, что в главной роли в нем значилась Алиса Фрейндлих, что для меня показатель качества. Играет она взбалмошную отдыхающую в санатории, которую вызвал на беседу главный врач – блистательный Игорь Владимиров. Она, Лидия Васильевна, ведет себя, как избалованный ребенок, делает, что хочет, говорит, что думает. Она может ночью начать петь, потому что одна из соседок по номеру храпит. Запросто вылезает в окно, потому что ей захотелось прогуляться под светом звезд. От ее прямолинейности доктор сердится, выходит из себя, но чем-то она его цепляет. После, когда отдыхающих вывозят на концерт в католический храм, где звучит органная музыка, Лидия Васильевна в чувствах выскакивает на улицу, доктор выходит за ней, и здесь между ними завязывается совершенно другая беседа, в ходе которой она рассказывает о своем муже, цирковом артисте. Он – о своих жене и дочери. К сожалению, жена его оставила, а дочь живет в другом городе и в силу работы вынуждена разъезжать по миру, а он так ждет ее, даже ремонт в ее комнате затеял.

«Забудете артистку вы, зато она вас не забудет»

Лидия Васильевна явно кокетничает, рассказывает о своих выступлениях – она, как и муж, цирковая артистка, поет совершенно потрясающую лиричную песенку, и напрашивается на поход в ресторан – ведь у нее с собой столько нарядов, в которых она выглядит просто потрясающе. В ресторане снова они спорят, беседуют, рассказывают о себе, но рассказы звучат так поверхностно, что не совсем понятно, где правда, а где вымысел. И доктор все больше и больше очаровывается этой женщиной, которая впервые за много лет смогла его «растанцевать», и он, как сумасшедший, выплясывал на ночной улице Риги в свете фонарей нелепые движения танцев его молодости. И в разговоре каждый из них постепенно все больше и больше рассказывает о себе. Когда заканчивается время отдыха в санатории, доктор просто не может отпустить Лидию Васильевну, предлагая провести еще несколько дней в его доме, где она может побыть в только что отремонтированной комнате – она готовилась для дочери, но у той поменялись планы, и это событие, которого так ждал доктор, откладывается на неопределенное время. Женщина сопротивляется, но доктор просто забирает ее чемоданы и уносит к себе. Так продолжаются внезапные отношения двух чрезвычайно одиноких людей, которые неистово наслаждаются общением друг с другом.

Имена на постаменте, цветы и право на счастье

После, гуляя по Риге, Лидия Васильевна рассказывает, что после войны она не могла выступать – звуки выстрелов не переносила. Стала кассиром. А еще она выступала в составе фронтовой бригады, и когда праздновали Победу, она еще не знала, что ее сын – чудесный восемнадцатилетний мальчик, который рвался на войну - погиб. Доктор же рассказывает, что он жил в Ленинграде, его жена была, как и он, полевым хирургом, но она погибла, а он перебралс жить в Ригу. У каждого из них своя трагедия, свои потери и одиночество. И вот так, гуляя, доктор и Лидия Васильевна выходят на берег моря, где расположен мемориал. Женщина удивляется, что он расположен здесь и что кто-то каждый день приносит сюда свежие цветы. Она читает имена на постаменте, среди которых есть и имя женщины – военного врача. И когда ее рука хочет сдвинуть цветы, доктор одергивает ее: «Не троньте!». И тут становится понятно, почему он переехал в Ригу из Ленинграда, и кто приносит сюда цветы – здесь в годы войны погибла его жена.

— Неужели все это может повториться (о войне)? — Надо жить так, чтобы не повторилось...

После следует сцена прощального ужина. За Лидией Васильевной приходит такси, ей нужно возвращаться домой, где ее никто не ждет, мужа у нее давно нет. Она берет вещи, выходит, доктор обессиленно садится на лестницу, и тут женщина возвращается!

— Я не смогла уехать. Просто не смогла. — А я чуть не умер…

Что было дальше, зрителям остается лишь догадываться. Но хочется верить, что эти два совершенно одиноких человека, судьбы которых искалечила война, нашли в друг друге то, что смогло растопить их сердца и отогреть от пережитых несчастий. И как молитва звучит совершенно волшебная песня на стихи Андрея Вознесенского и музыку Микаэла Таривердиева:

«Не возвращайтесь к былым возлюбленным. Былых возлюбленных на свете нет. Есть дубликаты — как домик убранный, Где они жили немного лет».

Герои фильма много лет хранили в душе любовь к тем, кого не пощадила война. Но, как бы жестоко это ни звучало, жизнь продолжается даже после страшного горя, и каждый человек, даже потеряв дорогого человека, снова имеет право стать счастливым. Иногда и на закате жизни можно встретить человека, который станет тем самым дорогим и единственным.

Этот фильм, построенный на блистательных диалогах двух действующих лиц и красивых съемках старой Риги, просто переполнен какой-то искренностью и детской непосредственностью, которые после просмотра вселяют силы жить, дают возможность пересмотреть свои взгляды на невзгоды и несчастья. Так что рекомендую его для просмотра всем – это будет прививкой от хандры и напоминанием о том, что даже после страшного горя в жизни обязательно будут счастливые моменты.