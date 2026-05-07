Кто снимет новую «Планету обезьян»

По данным Deadline, новую часть «Планеты обезьян» снимет Мэтт Шекман, режиссёр недавней «Фантастической четверки». Сценаристом картины выступит Джош Фридман, написавший «Войну миров».

Подробности сюжета держатся в секрете, но известно, что фильм станет возвращением на планету, где правят обезьяны как высшая раса. Источники Deadline сообщают, что это будет не продолжение последнего фильма «Королевство планеты обезьян» 2024 года, а новая оригинальная история.

«Планета обезьян» — одна из самых популярных и долгоиграющих франшиз студии 20th Century Studios, собравшая в мировом прокате более $ 1,7 млрд.