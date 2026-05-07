Сказка «Вверх по волшебному дереву» вышла в кинотеатрах

Сегодня в российский прокат официально вышла сказка «Вверх по волшебному дереву» с Эндрю Гарфилдом в одной из ведущих ролей. Картину уже начали показывать во всех городах страны.

Картина рассказывает о семье, которая вынуждена переехать в отдалённую английскую деревню. Там дети обнаруживают волшебное дерево и его необычных и эксцентричных обитателей, вместе с которыми они начинают путешествовать в захватывающие и фантастические страны.

В ленте также сыграли Клэр Фой («Корона»), Ребекка Фергюсон («Укрытие»), Дженнифер Сондерс («Зверопой 2») и другие актёры. Режиссёром выступил Бен Грегор — один из постановщиков знаменитого сериала «Голяк».