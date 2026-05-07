Майлз Теллер и Эдди Редмэйн сыграют в фильме Star One Дага Лаймана

По данным Deadline, Майлз Теллер и Эдди Редмэйн сыграют ключевые роли в фильме Star One Дага Лаймана, режиссёра «Мистера и миссис Смит».

Фильм рассказывает о двух совершенно несовместимых агентах ЦРУ, которым поручили работать вместе, — один смелый и харизматичный, а другой — педантичный стратег. Им предстоит вместе выполнить сверхсекретную миссию: пройти тысячи километров по вражеской территории, чтобы тайно доставить оружие.

Сценарий напишет Дэвида Коггесхолла. Продюсерами из Storyteller Productions выступят Пи Джей ван Сандвейк, Уильям Шерак, Джеймс Вандербильт и Пол Нейнштейн из Project X Entertainment.