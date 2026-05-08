«Дьявол-2» в деталях: как Disney оскорбила Китай одной сценой

В конце апреля состоялась премьера фильма «Дьявол носит Prada 2», продолжения известной ленты 2006-го года. Несмотря на отличные кассовые сборы первых дней, у картины есть немалые шансы провалиться в китайском прокате. Виной всему развернувшийся в социальных сетях скандал на почве обвинений авторов в расизме. Что же на самом деле произошло и чем это чревато разбирался корреспондент «МК».

Кинокомпания Disney продолжает свою многолетнюю стратегию по производству сиквелов и ремейков всеми любимых фильмов. Выстреливает не всегда: в противовес кассовым хитам вроде «Короля Льва» и «Круэллы» случаются и такие провалы, как «Русалочка» и «Белоснежка». В придачу к собственной библиотеке, в ход идут постоянно приобретаемые активы — например, студия 20th Century Fox. После ее покупки уже вышли продолжения культовых «Хищника» и «Чужого», готовится переосмысление «Людей Икс» в рамках киновселенной Marvel и разрабатываются новые фильмы по «Аватару», «Kingsman» и «Планете обезьян». Сейчас же в прокат выпущен сиквел популярной комедийной драмы о работе модного журнала.

На протяжении всей маркетинговой кампании ничего не предвещало беды: «Дьявол носит Prada» люди любят, продолжение ждут. Но Disney выстрелили себе в ногу перед самой премьерой, опубликовав короткий отрывок с новым персонажем — китаянкой Цзинь Чао, умной и весьма образованной ассистенткой главной героини. Как ни странно, именно эти качества возмутили жителей Поднебесной.

А дело вот в чем: уже много лет в Голливуде культивируется стереотип о том, что все китайцы — страшные «заучки». Создается впечатление, что западный мир воспринимает их лишь как интеллектуальный ресурс, и чтобы чего-то добиться в Америке, китаец обязан заслужить это право образованием. Одежда героини тоже вызвала вопросы. В то время как все в фильме одеты по последнему писку моды, единственная азиатка носит мешковатую рубашку и очки, что еще больше подкрепляет образ «книжного червя». Последним гвоздем в крышке гроба стало имя — оно показалось китайцам созвучным с «чинг-чонг», давним расистским оскорблением, используемым в Америке по отношению к азиатам.

Ситуация вышла странная, ведь обычно Голливуд всячески угождает зрителям из Поднебесной, понимая, что Китай — огромный рынок. Например, для китайского проката ленты «Железный человек 3» даже отсняли дополнительные сцены с китайскими врачами (по сюжету только они способны провести сложную хирургическую операцию на сердце главного героя). А в вышедшей позже экранизации комикса «Шан-Чи и легенда десяти колец» от изначального образа злодея осталось только имя, так как в оригинале это был набор исключительно негативных стереотипов.

Пожалуй, главной жертвой этой истории оказалась актриса Хелен Дж. Шен, исполнившая скандальную роль. Для нее «Дьявол носит Prada 2» — работа в кино дебютная и, при худших раскладах, последняя. А вот Disney выплывет: фильм уже собрал почти 234 млн долларов и окупил бюджет. Подсчитать убытки на китайском рынке только предстоит, но очевидно, что в будущем корпорации стоит относиться к азиатской теме более трепетно.